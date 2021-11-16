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  4. İznik'te heyecanlandıran keşif! Kanalizasyon çalışmasında tarihi oda mezar bulundu

İznik'te heyecanlandıran keşif! Kanalizasyon çalışmasında tarihi oda mezar bulundu

16.11.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesinde, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması sırasında açılan çukurda, çatkı şeklinde yapılmış, tarihi oda mezar bulundu.

İznik'in Eşrefzade Mahallesi Kuzgun Sokak’ta devam eden altyapı çalışmasında kazılan çukurda tarihi mezar bulundu. Tarihi mezarın incelenmesi için Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kazı alanına gelen Müze Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları durdurdu.

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İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, mezarın bulunduğu alan, şerit ile çevrildi. Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, mezarın çatkı şeklinde yapılmış oda mezar olduğu ve incelemesi için kurula sunulacağı öğrenildi.

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Kuruldan gelen karara göre çalışmalara devam edilip, edilmeyeceği belirlenecek.

DHA

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Bursa
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