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İznik'te yol çalışması sırasında lahit bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 19:44 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde yol çalışması sırasında yerin yaklaşık 6 metre altında lahit bulundu. Yol çalışması durdurulurken, bölgede yarın inceleme başlatılacak.

İznik'te yol çalışması sırasında lahit bulundu

İlçenin Yeşilcami Mahallesi Kaymak köşkü mevkisinde yol çalışması yapan belediye ekipleri, iş makinesiyle kazdıkları bölümde lahit olduğunu gördü. Ekipler, çalışmayı durdurarak, müze yetkilileri ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. İznik Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekibin bölgeye gelmesi ile kazılan bölümün üzeri yeniden kapatıldı.

Yarın sabah saatlerinde müze yetkilileri ve arkeolagların inceleme çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
iznik lahit Bursa

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bursa'nın altinin her yeri Bizans masallah
memleketin heryerinden tarih fışkırıyor bizim gibi turizm cenneti bir ülkenin bu pastadan aldığı pay çok düşük kendimizi daha iyi tanitmamiz daha iyi yatırımlar yapmamiz lazim bu potansiyele bu gelir cok düşük
Yedi metre çok derin. Önemli bir lahit olmalı. Orada teşhir edilse daha önemi arz olur.
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