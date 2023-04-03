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Jahrein Twitter hesabını neden kapattığını açıkladı: Mantık namına bir şey kalmamış, seçime kadar açmak istemiyorum

03.04.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jahrein lakabını kullanan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, Twitter hesabını seçime kadar kapattığını açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Jahrein, "Twitter hesabımı ben kapattım. Seçime kadar da açmak istemiyorum. Kimsenin bir şeyi dinlediği ya da müzakare ettiği yok." ifadelerini kullandı.

Jahrein Twitter hesabını neden kapattığını açıkladı: Mantık namına bir şey kalmamış, seçime kadar açmak istemiyorum

Sosyal medyada siyasetle ilgili paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ahmet Sonuç (Jahrein), yüz binlerce takipçisi bulunan Twitter hesabını kapattı.

"MANTIK NAMINA BİR ŞEY KALMAMIŞ"

Sosyal medyadan açıklama yapan Jahrein şu ifadeleri kullandı:
"Twitter hesabımı ben kapattım. Seçime kadar da açmak istemiyorum. Herkesin bir adet oyu var. Anladığım kadarıyla herkes her şeyi çözmüş durumda. Kimsenin bir şeyi dinlediği ya da müzakare ettiği yok. Hakkımda yalan haber yapmışlar niye paylaştın diyorum 'CHP'yi eleştirdin abi ondan' diyor. Mantık namına bir şey kalmamış. Dün spaceste haterlarımla konuştum.
Aslında çoğu sevenim çıktı. Bu kararı bu spaces sonunda aldım. Herkes oyun versin ne olacaksa olsun. Ben biraz oğluma zaman ayıracağım"

JAHREİN

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Jahrein (Ahmet Sonuç)

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