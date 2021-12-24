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James Webb Uzay Teleskobu artık saatleri sayıyor: Tarihi bir olaya tanıklık edeceğiz!

24.12.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "uzaya fırlatılan en güçlü teleskop" olarak nitelendirilen James Webb Uzay Teleskobu'nu yarın fırlatıyor. NASA'nın açıklamasına göre, James Webb Uzay Teleskobu, yarın fırlatılmak üzere Ariane 5 roketine güvenli bir şekilde yerleştirildi.

James Webb Uzay Teleskobu artık saatleri sayıyor: Tarihi bir olaya tanıklık edeceğiz!

James Webb Uzay Teleskobu uzay araştırmaları konusunda önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Hubble'ın yerini alacak olan uzay teleskobu, artık fırlatılmak için ise günleri değil, saatleri sayıyor. Öyle ki NASA da geri sayıma geçmiş durumda.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU İÇİN NİHAİ TARİH BELLİ OLDU

İlk olarak 2018’de fırlatılması beklenen ancak önce teknik zorluklar ardından da Kovid-19 salgını nedeniyle fırlatılması ertelenen James Webb Uzay Teleskobu için nihai tarih belli oldu. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu’nun yarın fırlatılacağını açıkladı. Böylece yarın uzay çalışmaları açısından tarihi bir yolculuğa tanıklık edeceğiz.

Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olacağı ifade edilen James Webb Uzay Teleskobu, dün Ariane 5 roketine yerleştirilerek Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndaki fırlatma üssüne gönderildi.

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40 MİLYON SAAT TELESKOP İÇİN ÇALIŞTILAR

James Webb Uzay Teleskobu, 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alması amacıyla ilk olarak 1989’da planlandı ve ilk olarak 2004 yılında inşa edilmeye başlandı. Teleskobun inşa edilmesi için 14 farklı ülkeden binlerce uzman toplamda 40 milyon saat harcadı. Son olarak 18 Aralık’ta fırlatma tarihi açıklanan Webb Teleskobu, ortaya çıkan bir aksaklık nedeniyle 22 Aralık’a ertelenmişti. Yaşanan aksaklıkta tespitlerde bulunan ekipler gözlemevinin hasar görmediğini açıklayarak 3 Aralık’ta yakıt ikmali yapıldığını bildirmişti.

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YAKLAŞIK 1 AY SONRA YÖRÜNGEYE ULAŞACAK

Dünyanın en güçlü ve karmaşık uzay gözlemevi olarak kabul edilen Webb, Dünya’dan yaklaşık 1 milyon yıl (1.6 milyon kilometre) uzaklıktaki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşecek ve 2022’de ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacak. James Webb Uzay Teleskobu'nun, güneş sistemimizle ilgili soruları yanıtlaması, öte gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi beklenirken Dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkarması planlanıyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun, 6.5 metre uzayabilen bir ayna ile donatıldığını belirten NASA, bu sayede teleskobun çok fazla ışık toplayacağını ve daha fazla ayrıntının gözlemleneceğini söyledi. NASA ekipleri, Webb'teki aynanın büyüklüğünden dolayı rokete sığmayacağını fark ederek teleskobu origami tarzında katlanarak 5 metrelik bir alana sığabilen bir dizi hareketli parça olarak tasarladı

FIRLATILMA ANI NASIL İZLENECEK?

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Önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı konuşulan Webb Teleskobu’nun NASA tarafından fırlatmadan önce görüntüleri yayınlarken, fırlatılma anı ise Cumartesi günü saat 06.00’da NASA’nın TV kanalında ve web sitesinde canlı olarak izlenebilecek. (İHA)

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