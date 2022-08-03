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Jandarma aracından indirilirken saldırı düzenlendi! İlçede geniş güvenlik önlemi alındı, takviye ekipler sevk edildi

03.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da tartışma sonucunda çıkan kavgaya ilişkin bir kişi, sağlık kontrolüne götürüldüğü hastanede jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybederken saldırgan vurularak yaralı olarak yakalandı. İlçe genelinde gerginlik yaşanmaması üzerine önlemler alınırken kent merkezinden takviye ekipler sevk edildi.

Jandarma aracından indirilirken saldırı düzenlendi! İlçede geniş güvenlik önlemi alındı, takviye ekipler sevk edildi

Şanlıurfa Akçakale'de tarla sulama meselesi yüzünden çıkan 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Mehmet Erberk, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede silahlı saldırıya uğradı. Jandarma aracından indirildiği sırada kurşunların hedefi olan Erberk hayatını kaybederken saldırgan vurularak yaralı yakalandı. İlçe genelinde gerginlik yaşanmaması üzerine önlemler alınırken kent merkezinden takviye ekipler sevk edildi.

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MEHMET ERBERK GÖZALTINA ALINDI

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlıova Mahallesi'nde komşu iki aile arasında tarla sulama meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgada, Mehmet Kılıç (15), Halil Kılıç (22) ile Muhammed el Muhammed (37) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Kılıç, kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma, silahı kullandığı tespit edilen Mehmet Erberk gözaltına alındı.

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SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından Erberk, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü. Mehmet Erberk, jandarma aracından indirilirken, silahlı saldırıya uğradı. Erberk hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaçmaya çalışan ismi öğrenilemeyen şüpheli, jandarma ekiplerince hastane bahçesinde ayağından vurularak yaralı yakalandı. Olay sırasında şüphelinin yanında başka kimse olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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İLÇE GENELİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaşanan her iki cinayetin ardından ilçe genelinde zırhlı araçlarla önlem alındı. Şanlıurfa kent merkezinden de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Akçakale'ye takviye ekipler sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Akçakale
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