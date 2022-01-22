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Japonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem! Yaralılar var

22.01.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın güneybatı bölgesinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saat ile 01.08'de meydana gelen depremde 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Japonya'da 6.6 büyüklüğünde deprem! Yaralılar var

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneydeki Kyuşu bölgesi açıklarında Hyuga-nada Denizi'nde yerel saatle 01.08'de ve 45 kilometre derinlikte 6.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Oita, Miyazaki, Koçi ve Kumamoto eyaletlerinde yoğun olarak hissedilen depremde Oita'da 5, Miyazaki'de ise 4 kişi yaralandı.

Büyüklüğü önce 6.4 olarak duyurulan ve daha sonra 6.6'ya güncellenen depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı. Bazı şehirlerde elektrik ve su kesintileri oldu.

Bölge genelinde Kyushu Electric Power (Kyuden) firmasının işlettiği nükleer santrallerde anormallik saptanmadığı bildirildi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya
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