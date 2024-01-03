Japonya'da trende bıçaklı saldırı! Yaralılar var

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bıçaklı saldırı düzenlendi. Tokyo Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin, Yamanote Tren Hattı’nda seyreden trenin Akihabara İstasyonu'na geldiği sırada bıçakla çevredekilere saldırdığı ifade edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan, polis tarafından gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BÖLGE ELEKTRONİK ÜRÜN MERAKLILARININ UĞRAK ADRESİ

Saldırının gerçekleştiği Akihabara Tren İstasyonu ve çevresi manga, anime ve bilgisayar oyunu severlerin yanı sıra elektronik ürün meraklılarının uğrak adresi olarak biliniyor. Akihabara, ülkeyi ziyaret eden turistlerin de gözde lokasyonları arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA





