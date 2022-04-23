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Japonya'dan Rusya'ya Kuril Adaları tepkisi! 'İşgal' tanımını kullandılar

23.04.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya, Rusya ile aralarında devam eden Kuril Adaları sorununda tutumunu sertleştirdi. Japon hükümeti, 2003'ten beri ilk kez Kuril Adaları'nın "Rusya'nın yasa dışı işgali altında olduğunu" bildirdi.

Japonya'dan Rusya'ya Kuril Adaları tepkisi! 'İşgal' tanımını kullandılar

Japonya Dışişleri Bakanlığının yayımladığı kapsamlı "Diplomatik Bluebook 2022" raporunda, Kuril sorununda tutum sertleştirildi. Kişida Fumio kabinesine sunulan yıllık raporda, 2003'ten beri ilk kez, Kuril Adaları'nın "Rusya'nın yasa dışı işgali altında olduğu" ifadesi kullanıldı.

Adaların 2011'den beri ilk kez "Japonya'nın doğal bölgesi" olarak gösterildiği raporda, "Kuzey Bölgeleri, Japonya'nın egemenliğinin bulunduğu adalardır ve Japonya topraklarının doğal parçasıdır ancak şu an Rusya tarafından yasa dışı işgal altındadır" denildi.

Kyodo ajansı, söz konusu ifade değişikliklerinin "Japonya'nın Rusya'ya yönelik uzlaştırıcı tutumunu yeniden sertleştirmesi" olarak algılandığını aktardı.

"ÇİN'İN ASKERİ FAALİYETLERİ ENDİŞE KAYNAĞI"

Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri, raporda, "Japonya dahil uluslararası toplum açısından güçlü endişe kaynağı" olarak gösterildi.

Raporda, Doğu Çin Denizi'nde Çin'in "statükoyu güç kullanarak değiştirecek faaliyetleri" de "tamamıyla kabul edilemez" olarak nitelendirildi.

Komşu iki ülkenin "yapıcı ve istikrarlı ilişki inşasına" yönelik çaba gösterilmesi çağrısının yapıldığı raporda, Kuzey Kore'nin yıl başından beri artarak sürdürdüğü füze denemelerine tepki gösterildi.

KURİL SORUNU NEDİR?

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril adalarını 1945'te ilhak etmişti. Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını da sınır dışı etmişti.

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İlhakın ardından Japonya tarafından da "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.
Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014 yılının başında düzenlenen müzakereler düzenlenmeye başlamıştı. Söz konusu bölge, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.
(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Rusya
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