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Japonya'dan yeni adım: Uzay savunma birimi kuruluyor

15.11.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, ülkesinin uydulara yönelik tehditleri belirlemek ve önlemek amacıyla yeni bir uzay savunma birimi kuracağını söyledi.

Japonya'dan yeni adım: Uzay savunma birimi kuruluyor

Güvenlik tedbirlerini çeşitlendirmek amacıyla “çok boyutlu, entegre savunma” kavramını ulusal savunma programına dahil eden Japonya’dan yeni siber güvenlik adımı geldi.

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Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, ülkesinin uydularına yönelik tehditleri belirlemek ve önlemek amacıyla yeni bir uzay savunma birimi kuracağını açıkladı. Ülkenin batısındaki bir Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üssünde yer alacak merkezin, elektromanyetik dalgalar yoluyla uydulara yöneltilebilecek tehditleri belirleme ve önlemede kullanılacağını belirten Kishi, "Operasyonlarımızı dış uzay, siber uzay ve elektromanyetik alan gibi konularda genişletirken, uzayın istikrarlı bir şekilde kullanımını güvence altına almak büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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2023'TE FAALİYETE GEÇMESİ PLANLANIYOR

Japonya daha önce Yamaguchi eyaletinde bir uzay savunma birimi inşa etmeye başlamış, 2023’te faaliyete geçmesi beklenen ve bir uzay radarını içinde barındıran birimin, Rusya ve Çin’in diğer ülkelerin uydularına zarar verebilecek teknolojiye sahip "katil uydularının" yanı sıra insan yapımı nesnelerin ve parçalarının oluşturduğu uydular ile diğer uzay görevleri için ciddi tehdit oluşturan "uzay çöplüğünü" takip edeceği kamuoyuna yansımıştı. Japonya’nın gerekli olması halinde ilgili ABD birimleri ile de bilgi paylaşımında bulunacağı belirtilmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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