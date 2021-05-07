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Japonya koronavirüse karşı OHAL'i uzatacak

07.05.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da artan koronavirüs vakaları sonrası Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da OHAL'in uygulama süresi uzatıldı.

Japonya koronavirüse karşı OHAL'i uzatacak

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini uzatma kararı aldı.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, düşmeyen vaka oranları karşısında, "Kriz durumu hissiyatımız sürüyor." ifadesini kullandı.

"Hükümet, vaka oranlarını tam kapsamlı kontrol altına alacak ve halkın güvende olduğu hissetmesi için elinde geleni yapacak." diyen Nişimura, OHAL'i uzatmayı planladıklarını belirtti.

BAŞKENTTEKİ VARYANTLAR DAHA BULAŞICI

Osaka'daki vaka artışlarına dikkati çeken Nişimura, "Osaka'da yatak kapasitesi oldukça kritik. Tokyo'da da bu oranın gelecek iki haftada kötüleşmesini bekliyoruz. Başkentte daha bulaşıcı varyantlar yayılıyor." dedi.

Kyodo ajansının haberine göre Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da 11 Mayıs'ta sona ermesi planlanan OHAL, mayıs ayı sonuna dek uzatılacak. Uygulamaya Aiçi ve Fukuoka eyaletleri de eklenecek.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 622 bin 693'e, ölü sayısı 10 bin 625'e yükseldi. Ülke genelinde 1098 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya

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