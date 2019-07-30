Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Ayrıca, Savunma Bakanlığı'na bir partner ülkenin sorumlulukları, hakları, maliyet paylaşımı, onay süreci ve gerekli süre gibi koşullar hakkında ayrıntılı bilgi vermenizi istiyorum. Bize sorumluluklarımızı bildirmeniz sonrasında partner ülke olup olamayacağımıza karar vereceğiz" diye yazdı.

18 Haziran'da Pentagon Tedarik Başkan Yardımcısı Ellen Lord'a bir mektup yazan Japonya Savunma Bakanlığı Savunmanın Geliştirilmesini Planlama Bürosu Direktörü Atsuo Suzuki, Japonya'nın F-35 alıcısı olmaktan çıkıp programın tam yetkili üyesi olmak için neler yapması gerektiğini sordu.

Defence News'in haberine göre Japonya, F-35 programına tam yetkili partner ülke olarak katılma talebini Pentagon'a iletti.

Haberde Lord'un bu hafta Japon yetkililerle bir araya geleceği ve görüşmede Tokyo'nun talebinin ele alınacağı ifade edildi.

Defence News'e göre Pentagon Japonya'ya olumsuz yanıt vermeyi planlıyor. Bunun nedeni olarak, Japonların projeye dahil edilmesinin diğer ortaklarla gerginliklere yol açacak olması ve diğer müşterilerin gelecekte proje kapsamında daha büyük bir rol talep etme olasılığı gibi çekinceler gösteriliyor.

