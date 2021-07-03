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Japonya’yı sel ve heyelan vurdu: En az 20 kişi kayıp

03.07.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle Atami şehrinde en az 20 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.

Japonya’yı sel ve heyelan vurdu: En az 20 kişi kayıp

Japonya'da etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli yağış birçok bölgede sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, yerel otoriteler de olası nehir taşkınları ve yıldırım tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

EN AZ 20 KİŞİ KAYIP

Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde meydana gelen heyelanın ardından en az 20 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi. Bölge valiliğinden yapılan açıklamada, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, yerel otoritelerin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden (SDF) takviye personel talebinde bulunduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yok efendim Japon yada 7 küsür deprem oluyor bir kişi ölmüyormuş. Demek ki sele antremanlı değiller. Allah yardımcıları olsun.

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