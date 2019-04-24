HABER

Japonya zorla kısırlaştırdığı vatandaşlara tazminat ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:34 | Son Güncelleme

Japonya parlamentosu, geçmişte "toplumun genetik kalitesini arttırma politikası"kapsamında fiziksel ve zihinsel hastalıkları bulunduğu gerekçesiyle zorla kısırlaştırılanlara tazminat ödenmesini taahhüt eden yeni yasayı kabul etti - Japonya Başbakanı Şinzo Abe uygulama dolayısıyla büyük ızdırap çeken kurbanlardan özür diledi

Japon parlamentosu, geçmişte zorla kısırlaştırma politikası uygulanan mağdurların her birine 3,2 milyon yen (168 bin TL) tazminat ödenmesini taahhüt eden yeni yasayı kabul etti.

İktidar ve muhalefet partilerinin birlikte hazırladığı yeni yasa tasarısı, "Diet" olarak adlandırılan Japon parlamentosunda yapılan oylamada kabul edildi.

Yasaya göde mağdurun, yasa çerçevesinde tazminat hakkı kazanması için 5 yıl içinde uzmanlar kurulundan onay alması gerekiyor.

Yasada kurbanlardan özür de dileniyor.

Kimi kesimler ise yasayı sorumlunun kim olduğu noktasında belirsiz bir dil kullanıldığı gerekçesiyle eleştiriyor.

Öte yandan BBC'nin haberine göre Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Avrupa turu sırasında yaptığı açıklamada, geçmişteki uygulama dolayısıyla büyük ızdırap çeken kurbanlardan özür dileyerek, kısırlaştırılan kurbanların büyük psikolojik ve fiziksel zarar gördüğünü kabul etti.

Yasanın mağdurlarından yaklaşık 20 kişi hükümete dava açmıştı. Bu davalardan birine ait ilk kararın mayıs ayı sonunda verilmesi bekleniyor.

Japonya'da 1948 yılında uygulamaya konulan soy ıslahı yasası kapsamında çeşitli fiziksel ve zihinsel hastalık ve engelleri bulunan vatandaşlar, "toplumun genetik kalitesini arttırma politikası" kapsamında kısırlaştırılmaya mecbur edilmişti. Uygulama çerçevesinde yaklaşık 25 bin kişinin kısırlaştırıldığı ifade ediliyor.

Ülkede 1960'lı ve 1970'li yıllarda sayıca zirveye çıkan kısırlaştırma operasyonlarının sonuncusu 1993'te yapılmıştı. Yasa, 1996'da yürürlükten kaldırılmıştı.

Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu! Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu!
Çocukların duygulandıran ‘Bayrak’ sevgisiÇocukların duygulandıran ‘Bayrak’ sevgisi
Kucağında torunuyla araba çarptıKucağında torunuyla araba çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya kısırlaştırma tazminat

En Çok Okunan Haberler

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
250 metre yükseklikteki köprü gençleri çileden çıkardı

Öğrencileri isyan ettiren yol! Telleri devirip yol yaptılar

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Kahreden haber! Engelli kadın eşinin mezarına giderken öldü

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

Çıldır'da balıkçılar av için buzların erimesini bekliyor

Av mevsimi bitecek ama... Balıkçıların endişeli bekleyişi

Dört asker şehit olmuştu! Yine sızmaya çalıştılar, hemen operasyon başladı!

Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.