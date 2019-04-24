Japonya zorla kısırlaştırdığı vatandaşlara tazminat ödeyecek

Japon parlamentosu, geçmişte zorla kısırlaştırma politikası uygulanan mağdurların her birine 3,2 milyon yen (168 bin TL) tazminat ödenmesini taahhüt eden yeni yasayı kabul etti.

İktidar ve muhalefet partilerinin birlikte hazırladığı yeni yasa tasarısı, "Diet" olarak adlandırılan Japon parlamentosunda yapılan oylamada kabul edildi.

Yasaya göde mağdurun, yasa çerçevesinde tazminat hakkı kazanması için 5 yıl içinde uzmanlar kurulundan onay alması gerekiyor.

Yasada kurbanlardan özür de dileniyor.

Kimi kesimler ise yasayı sorumlunun kim olduğu noktasında belirsiz bir dil kullanıldığı gerekçesiyle eleştiriyor.

Öte yandan BBC'nin haberine göre Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Avrupa turu sırasında yaptığı açıklamada, geçmişteki uygulama dolayısıyla büyük ızdırap çeken kurbanlardan özür dileyerek, kısırlaştırılan kurbanların büyük psikolojik ve fiziksel zarar gördüğünü kabul etti.

Yasanın mağdurlarından yaklaşık 20 kişi hükümete dava açmıştı. Bu davalardan birine ait ilk kararın mayıs ayı sonunda verilmesi bekleniyor.