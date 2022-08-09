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Jigolo olmak için harekete geçti, büyük şok yaşadı! 100 bin TL kredi çekecekken...

09.08.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetteki aldatıcı internet siteleri ve ilanlarından mağdur olan vatandaşlara bir yenisi Trabzon'da eklendi. 46 yaşındaki adam, internet sitesindeki formu doldurup daha sonra kendisine gelen telefonla kayıt ücreti altında bin 600 TL yatırdı. Tekrardan para istenince 100 bin TL'lik kredi başvurusunda bulunan adam, bankanın son anda uyarmasıyla kurtuldu.

Jigolo olmak için harekete geçti, büyük şok yaşadı! 100 bin TL kredi çekecekken...

Trabzon'daki jigolo dolandırıcılığı olayında internet sitesindeki formu doldurduktan sonra bin 600 TL yatıran, ardından tekrar para istenince 100 bin TL'lik kredi çekmeye kalkışan adama son anda bankadan gelen telefon yüksek miktarda parasını kaptırmasının önüne geçti.

"KAYIT ÜCRETİ"

Alınan bilgiye göre, Trabzon’da yaşayan S.A. (46) adlı vatandaş, iddiaya göre yüksek kazanç vadeden bir internet sitesinde gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu. Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt ücreti adı altında bin 600 lira istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.

SERVET YATIRACAKTI! SON ANDA KURTULDU

Dolandırıcıların kendisinden tekrar para istemesi üzerine mobil bankacılık üzerinden 100 bin TL kredi başvurusunda da bulunan S.A., banka yetkililerinin teyit amaçlı kendisini araması ve dolandırıcılık olabileceği ile ilgili uyarması sonrasında kredi başvurusunu iptal ettirdi. Trabzon Emniyet Müdürlüğüne giden S.A. adlı vatandaş jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

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