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Joe Biden, Tulsa’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu

02.06.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Oklahoma’nın Tulsa kentinde 1921’de katledilen yüzlerce siyahi ABD’linin anma törenlerine katılarak Tulsa’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

Joe Biden, Tulsa’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu

ABD’nin Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa’da 1921 yılında yüzlerce siyahi ABD’linin beyazlar tarafından katledilmesinin üzerinden 100 yıl geçti. Başkan Joe Biden, Tulsa’da 1921’de katledilen yüzlerce siyahi ABD’linin anma törenlerine katılarak, Tulsa’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

"BU BİR KATLİAMDIR"

Siyahilere ait bin 100 ev ve işyerinin yağmalandığı resmi rakamlara göre ise 39 kişinin, resmi olmayan rakamlara göre 300’e yakın kişinin öldürüldüğü ve 183’ü ciddi olmak üzere 800 kişinin yaralandığı Tulsa’da 100 yıl önce yaşanan olayları değerlendiren Biden, "Burada olanların tarihi çok uzun süre sessizce anlatıldı" ifadelerini kullandı. Başkan Biden, "Bu bir ayaklanma değil bir katliamdır, tarihimizdeki en kötülerinden biri ama tek değil" dedi.

Biden konuşmasında, ABD’de yaşayan ırklar arasında bulunan gelir dengesizliğini azaltmak üzere aldıkları bazı kararları açıklayarak, planlanan çalışmada azınlıklar tarafından sahip olunan girişimlere federal para desteğinin yanı sıra 10 milyar dolarlık dezavantajlı bölgeleri yeniden yapılandırma bütçesini hatırlattı.

Biden ayrıca, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in özellikle ABD’de son zamanlarda Cumhuriyetçi Parti tarafından çeşitli eyaletlerde önerilen ve siyahiler ile gelir düzeyi düşük kesimlerin oy kullanmasını zorlaştırdığı iddia edilen yasalara karşı oluşturulan çalışma grubuna önderlik edeceğini belirtti.

SORUYA YANIT VERMEDİ

Biden, bir muhabirin 300’e yakın siyahinin öldürüldüğü katliam için ABD Başkanlığından resmi bir özür dilenmesi gerekip gerekmediğine ilişkin sorusuna yanıt vermezken, Tulsa’da gerçekleşen katliamdan kurtulanları ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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Joe Biden

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