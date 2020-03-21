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  4. John Hopkins Üniversitesi profesörü koronavirüs günlerinde Atatürk'ün sözünü hatırlattı

John Hopkins Üniversitesi profesörü koronavirüs günlerinde Atatürk'ün sözünü hatırlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2020 18:11 | Son Güncelleme

Ekonomist Prof. Dr. Steve Hanke, Twitter hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün bilim ile ilgili olan "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünü paylaştı.

John Hopkins Üniversitesi profesörü koronavirüs günlerinde Atatürk'ün sözünü hatırlattı

Dünyanın 160 ülkesinde görülen yeni tip koronavirüs salgını Kovid-19 şu ana kadar 10 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Resmi vaka sayısı 244 bin 523, 86 binden fazla enfekte olan insan ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Söz konusu ölüm, vaka ve taburcu olanlar ile ilgili verileri yayınlayanlar arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün yanı sıra ABD merkezli John Hopkins Üniversitesi de yer alıyor.

Üniversite'nin Baltimore kampüsünde Uygulamalı İktisat ve Küresel Sağlık Enstitüsü'nün başkan yardımcılığını yürüten 77 yaşındaki öğretim üyesi Prof. Dr. Steve Hanke, dünyadaki milyonlarca kişi gibi koronavirüs gelişmeleri ile alakalı sosyal medya hesabı üzerinden haber ve bilgi paylaşıyor. Profesör Hanke'nin son paylaşımlarından biri ise 96 yıl öncesine ait, meşhur bir söz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik döneminden bir portesini paylaşan Hanke, gazinin bilim ile ilgili 1924 yılında sarf ettiği "Hayatta en hakiki mürşit (kılavuz, yol gösterici) ilimdir" sözünü anımsattı.

Söz konusu Twitter iletisi kısa süre içinde 102 binden fazla beğeni, 24 binden çok retweet aldı.

Mustafa Kemal, 22 Eylül 1924 tarihinde Samsun'u ziyareti esnasında Ticaret Mektebi'nde verilen bir çay davetine katılmış, okulun öğretmenleri ve eğitimcilerine yönelik yaptığı hitabında hayatta en gerçek yol göstericinin ilim ve fen olduğunu, bunun dışında bir yol gösterici aramanın cehalet, gaflet ve dalalet olduğunu belirtip "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" cümlesini kurmuştu. (Independent Türkçe)

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Prof. Dr. Steve Hanke koronavirüs

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