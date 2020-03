John Hopkins Üniversitesi profesörü koronavirüs günlerinde Atatürk'ün sözünü hatırlattı

Dünyanın 160 ülkesinde görülen yeni tip koronavirüs salgını Kovid-19 şu ana kadar 10 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Resmi vaka sayısı 244 bin 523, 86 binden fazla enfekte olan insan ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Söz konusu ölüm, vaka ve taburcu olanlar ile ilgili verileri yayınlayanlar arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün yanı sıra ABD merkezli John Hopkins Üniversitesi de yer alıyor.

Üniversite'nin Baltimore kampüsünde Uygulamalı İktisat ve Küresel Sağlık Enstitüsü'nün başkan yardımcılığını yürüten 77 yaşındaki öğretim üyesi Prof. Dr. Steve Hanke, dünyadaki milyonlarca kişi gibi koronavirüs gelişmeleri ile alakalı sosyal medya hesabı üzerinden haber ve bilgi paylaşıyor. Profesör Hanke'nin son paylaşımlarından biri ise 96 yıl öncesine ait, meşhur bir söz.

"Science is the only true guide in life." -- Atatürk pic.twitter.com/fNAtPd638Y