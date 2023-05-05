"Joker" operasyonu: 16 gözaltı! Başkalarının yerine geçip... O cümleyle seslendiler

Alınan bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ehliyet sınavlarına başkalarının yerine para karşılığında ve kopya düzenekleri ile girenlere yönelik çalışma yaptı.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin planlı çalışmasında şüpheliler tespit edilerek, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında sınava başkalarının yerine girecek olanları organize edenlerin de yer aldığı 16 şüpheli yakalandı.

YAKINLARI BÖYLE SESLENDİ

Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesine getirildi. Adliyeye getirilen şüphelilerin yakınlarının "Başını eğme, dik tut" diye seslenmesi ise dikkat çekti. (İHA)





