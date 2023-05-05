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"Joker" operasyonu: 16 gözaltı! Başkalarının yerine geçip... O cümleyle seslendiler

05.05.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde ehliyet sınavlarına başkalarının yerine "joker" olarak giren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada yakınlarının "Başını eğme, dik tut" diye seslenmesi ise dikkat çekti.

"Joker" operasyonu: 16 gözaltı! Başkalarının yerine geçip... O cümleyle seslendiler

Alınan bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ehliyet sınavlarına başkalarının yerine para karşılığında ve kopya düzenekleri ile girenlere yönelik çalışma yaptı.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin planlı çalışmasında şüpheliler tespit edilerek, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında sınava başkalarının yerine girecek olanları organize edenlerin de yer aldığı 16 şüpheli yakalandı.

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YAKINLARI BÖYLE SESLENDİ

Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesine getirildi. Adliyeye getirilen şüphelilerin yakınlarının "Başını eğme, dik tut" diye seslenmesi ise dikkat çekti. (İHA)

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Adana Kozan ehliyet sınavı jandarma joker

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