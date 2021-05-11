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Jon Prosser, yeni MacBook Air'in render görüntülerini paylaştı!

11.05.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser, yeni MacBook Air modellerinin yeni 24 inçlik iMac gibi rengarenk olacağını iddia etmişti. Prosser şimdi ise yeni MacBook Air'e ait olduğu düşünülen render görüntülerini yayınladı. Görünüşe bakılırsa bizi tasarım açısından çok farklı bir MacBook bekliyor.

Jon Prosser, yeni MacBook Air'in render görüntülerini paylaştı!

Yeni MacBook Air için geçen hafta gelen söylenti, dikkatleri üzerine çekmişti. Apple analizleriyle tanınan ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser, gelecekteki M2 işlemcili MacBook Air modellerinin, M1 işlemcili 24 inçlik yeni iMac gibi farklı renklerle gelebileceğini öne sürmüştü. Prosser, yayınladığı son videosunda ise iddiasını güçlendirecek render görüntülerine yer verdi.

İŞTE JON PROSSER'A GÖRE YENİ MACBOOK AIR

Görüntüler ince ve hafif bir tasarıma sahip bir MacBook modelini gösteriyor. Fakat model söylendiği üzere farklı renklere sahip gibi görünüyor.

MacBook Air renkler

Ayrıca iç tarafta yer alan siyah çerçevenin yerini beyaz bir çerçeveye bıraktığı gözümüzden kaçmıyor. Bu noktada klavyenin de beyaz renge büründüğünü ve Touch ID'ye yer verecek şekilde yeniden tasarlandığını eklememiz gerek. Buna ek olarak, yeni bilgisayar modelinde iki USB Type-C bağlantı noktasının yer aldığı söyleniyor.

MacBook Air klavye

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Jon Prosser ve RendersByIan iş birliği ile hazırlanan render görüntülerinin yeni MacBook Air'e ait olduğu kesin değil. Görüntüler aynı zamanda yeni bir MacBook modeline de ait olabilir. Ancak modelin M2 işlemci ile gelmesi oldukça yüksek bir ihtimal.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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