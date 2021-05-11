Jon Prosser, yeni MacBook Air'in render görüntülerini paylaştı!

Yeni MacBook Air için geçen hafta gelen söylenti, dikkatleri üzerine çekmişti. Apple analizleriyle tanınan ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser, gelecekteki M2 işlemcili MacBook Air modellerinin, M1 işlemcili 24 inçlik yeni iMac gibi farklı renklerle gelebileceğini öne sürmüştü. Prosser, yayınladığı son videosunda ise iddiasını güçlendirecek render görüntülerine yer verdi.

İŞTE JON PROSSER'A GÖRE YENİ MACBOOK AIR

Görüntüler ince ve hafif bir tasarıma sahip bir MacBook modelini gösteriyor. Fakat model söylendiği üzere farklı renklere sahip gibi görünüyor.

Ayrıca iç tarafta yer alan siyah çerçevenin yerini beyaz bir çerçeveye bıraktığı gözümüzden kaçmıyor. Bu noktada klavyenin de beyaz renge büründüğünü ve Touch ID'ye yer verecek şekilde yeniden tasarlandığını eklememiz gerek. Buna ek olarak, yeni bilgisayar modelinde iki USB Type-C bağlantı noktasının yer aldığı söyleniyor.

Jon Prosser ve RendersByIan iş birliği ile hazırlanan render görüntülerinin yeni MacBook Air'e ait olduğu kesin değil. Görüntüler aynı zamanda yeni bir MacBook modeline de ait olabilir. Ancak modelin M2 işlemci ile gelmesi oldukça yüksek bir ihtimal.

