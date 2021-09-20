Jüpiter'e çarpan gök cisminin ışığı Dünya'dan gözlendi!

Jüpiter, Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen olarak biliniyor. Gezegenin böyle bir unvana sahip olması da amatör gözlemcilerin ilgisini çekiyor. O amatör gözlemcilerden biri olan Brezilyalı Jose Luis Pereira, geçtiğimiz hafta Jüpiter'de gerçekleşen oldukça dikkat çekici bir olaya şahit oldu.

JÜPİTER'DEKİ ÇARPIŞMAYI KAYDETTİ

Jose Luis Pereira, Jüpiter'e çarpan bir gök cismini gözlemleme şansı yakaladı. Oldukça nadir gerçekleşen bu olayda, çarpışmanın etkisiyle ortaya çıkan ışık Pereira tarafından video kaydına alındı. Pereira, kaydettiği videoyu YouTube'dan paylaştı.

Brezilyalı amatör gözlemci, gökyüzündeki çarpmaları tespit etmek için geliştirilmiş DeTeCt isimli programı kullanıyordu. Program, olası bir çarpışma uyarısı verdi.

AVRUPA UZAY AJANSI'NDAN AÇIKLAMA

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Twitter'dan Pereira'nın videosundan aldığı bir ekran görüntüsünü paylaştı ve "Jüpiter'de ışık! Evde kimse var mı? Çarpan nesne hakkında henüz çok fazla bilgi yok. Ancak büyük ve/veya hızlı olması muhtemel." ifadelerini kullandı.

