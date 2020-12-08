'Kabin ekibi pandemide para kazanabilmek için cinsel içerik yayınlıyor'

Bazı sosyal medya hesaplarında ve eBay’de bazı kişilerin çeşitli uçaklar içinde görsellerle fotoğraf, video ve hatta kullanılmış giysi ve ayakkabı sattığı görüldü.
Uçakların içinden çekilen görüntülerin bazılarında havayolu şirketlerinin logoları da seçilebiliyor.
Bu kişilerden biri OnlyFans profili açan ve onu bir Instagram hesabında tanıtan, adı açıklanmayan bir personelin üyelik için ayda 10 sterlin aldığı bildirildi. İlk postun 27 Temmuz’da paylaşıldığı görülen hesapta, bir kadının ayaklarının göründüğü video da var. Paylaşım yapan kadın postu “Merhaba millet! Aklınızdaki her şey için DM atmakta serbestsiniz, uçağa hoş geldiniz” notuyla paylaştı.
Tespit edilen başka bir hesabın ise EasyJet havayoluna ait bir hostese ait olduğu düşünülüyor. Fotoğrafların bir çoğunda EasyJet logosu görülebiliyor.
British Airways çalışanı iki üyenin de OnlyFans hesabına bağlanan benzer hesapları olduğu tespit edildi. Cabin Crew Goddess (Kabin Ekibi Tanrıçası) adıyla açılan hesapta üniformalı olduğu anlaşılan görüntüler var.
Stacey Anne adlı bir diğer hesabın sahibinin ise British Airways’te çalıştığı düşünülüyor. Mail Online’ın haberine göre içeriden bir kaynak “Bunu şaşırtıcı bulmadım. Bir süredir böyle şeyler oluyor. Bence Covid yüzünden bir çok kabin ekibi üyesi bu yolla para kazanmaya çalışıyor. İnsanlar yıllardır ayakkabılarını ve kullanılmış giysilerini satıyordu” dedi.
Aynı kaynak “Kimseye zarar vermediği sürece insanların özel hayatlarında yaptıklarıyla ilgilenmiyorum. Ama bir çok kabin ekibi üyesi pandemi nedeniyle bunu yapmayı seçiyor. British Airways’te personel maaşlarında kesintiler oldu. Belki de bu nedenle daha fazla insan bunu yapmayı seçiyor” dedi.
British Airways’ten bir sözcü ise yaptığı açıklamada “Tüm meslektaşlarımızdan en yüksek davranış standardını göstermelerini bekliyoruz ve iddiaları araştırıyoruz” dedi.
EasyJet’ten bir temsilci ise “Bu durum beklediğimiz yüksek standartları karşılamıyor. Konuyu araştırıyoruz” dedi.
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