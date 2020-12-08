'Kabin ekibi pandemide para kazanabilmek için cinsel içerik yayınlıyor'

Bazı sosyal medya hesaplarında ve eBay’de bazı kişilerin çeşitli uçaklar içinde görsellerle fotoğraf, video ve hatta kullanılmış giysi ve ayakkabı sattığı görüldü.

Uçakların içinden çekilen görüntülerin bazılarında havayolu şirketlerinin logoları da seçilebiliyor.

Bu kişilerden biri OnlyFans profili açan ve onu bir Instagram hesabında tanıtan, adı açıklanmayan bir personelin üyelik için ayda 10 sterlin aldığı bildirildi. İlk postun 27 Temmuz’da paylaşıldığı görülen hesapta, bir kadının ayaklarının göründüğü video da var. Paylaşım yapan kadın postu “Merhaba millet! Aklınızdaki her şey için DM atmakta serbestsiniz, uçağa hoş geldiniz” notuyla paylaştı.

Tespit edilen başka bir hesabın ise EasyJet havayoluna ait bir hostese ait olduğu düşünülüyor. Fotoğrafların bir çoğunda EasyJet logosu görülebiliyor.

British Airways çalışanı iki üyenin de OnlyFans hesabına bağlanan benzer hesapları olduğu tespit edildi. Cabin Crew Goddess (Kabin Ekibi Tanrıçası) adıyla açılan hesapta üniformalı olduğu anlaşılan görüntüler var.