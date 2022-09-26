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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı ana gündem maddeleri neler, toplantı kararları saat kaçta açıklanır?

26.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na saatler kala, ana gündem maddeleri ve kararların açıklanma saati merak konusu oldu. Ana gündem maddelerinde vatandaşların yakından ilgilendiği konular yer alıyor. En son kabine toplantısı 5 Eylül Pazartesi günü gerçekleşmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı kararları saat kaçta açıklanır? Ana gündem maddeleri neler? İşte Kabine Toplantısı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı ana gündem maddeleri neler, toplantı kararları saat kaçta açıklanır?

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda ele alınacak ana gündem maddelerinde, Terörle mücadele, faiz indirim kararı, Aile destek ödemeleri, borçların sıfırlanması, sözleşmeli ve taşeron işçiler EYT'liler ve TOKİ sosyal konut projesinde son durum başta olmak üzere bir çok önemli konu yer alıyor. Kabine Toplantısı'na az bir zaman kala toplantının detayları araştırılıyor. İşte Kabine Toplantısı tarih, saat bilgisi, ana gündem maddeleri, kararların açıklanma saati ve tüm detaylar...

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Kabine toplantısı 26 Eylül 2022 Pazartesi (bugün) Beştepe'de yapılacak.

Kabine Toplantısı'nın saat 15.00’te gerçekleşmesi bekleniyor.

Toplantının sonlanmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Millete Sesleniş Konuşması yapılacak. Bu konuşmanın da toplantının bitiş saatinden hemen sonra yani 19:00 gibi olması bekleniyor.

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KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda ele alınacak ana gündem maddelerinde;

Terörle mücadele, faiz indirim kararı, Aile destek ödemeleri, borçların sıfırlanması, sözleşmeli ve taşeron işçiler EYT'liler ve TOKİ sosyal konut projesinde son durum başta olmak üzere bir çok önemli konu yer alıyor.

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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kabine Toplantısının sonlanmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Millete Sesleniş Konuşması yapılacak. Bu konuşmanın da toplantının bitiş saatinden hemen sonra yani 19:00 gibi olması bekleniyor.

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