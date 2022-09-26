Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı ana gündem maddeleri neler, toplantı kararları saat kaçta açıklanır?

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda ele alınacak ana gündem maddelerinde, Terörle mücadele, faiz indirim kararı, Aile destek ödemeleri, borçların sıfırlanması, sözleşmeli ve taşeron işçiler EYT'liler ve TOKİ sosyal konut projesinde son durum başta olmak üzere bir çok önemli konu yer alıyor. Kabine Toplantısı'na az bir zaman kala toplantının detayları araştırılıyor. İşte Kabine Toplantısı tarih, saat bilgisi, ana gündem maddeleri, kararların açıklanma saati ve tüm detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Kabine toplantısı 26 Eylül 2022 Pazartesi (bugün) Beştepe'de yapılacak.

Kabine Toplantısı'nın saat 15.00’te gerçekleşmesi bekleniyor.

Toplantının sonlanmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Millete Sesleniş Konuşması yapılacak. Bu konuşmanın da toplantının bitiş saatinden hemen sonra yani 19:00 gibi olması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda ele alınacak ana gündem maddelerinde;

Terörle mücadele, faiz indirim kararı, Aile destek ödemeleri, borçların sıfırlanması, sözleşmeli ve taşeron işçiler EYT'liler ve TOKİ sosyal konut projesinde son durum başta olmak üzere bir çok önemli konu yer alıyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kabine Toplantısının sonlanmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Millete Sesleniş Konuşması yapılacak. Bu konuşmanın da toplantının bitiş saatinden hemen sonra yani 19:00 gibi olması bekleniyor.

