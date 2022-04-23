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Kabızlığa iyi gelecek çok önemli tüyolar

23.04.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabızlık, modern çağın en çok şikâyet edilen rahatsızlıklarından biridir. Kabızlığın, genellikle hayat tarzına dayanan birçok nedeni olabilir. Bunlar arasında normal diyet esnasında yenilenler ve günlük yaşam aktivitelerinde değişiklikler olabilir. Beslenme esnasında yeterli su ya da lifli besin alınmaması bir başka nedendir. Çok miktarda süt ürünü tüketmek bazı bünyelerde kabızlığa neden olabilir. Aktif bir hayat sürmemek veya tuvalet yapma dürtüsüne uzun süre direnmek kabızlığa yol açabilir.

Kabızlığa iyi gelecek çok önemli tüyolar

Herkeste çeşitli faktörlere bağlı olarak bağırsak aktivitelerinin sıklığı ve biçimi farklılık gösterebilir. Örneğin, dışkılama bazı kişilerde her gün olurken, bazı kişilerde, haftada üç güne kadar inebilir. Kişide kabızlık (konstipasyon) görülmesi, kişinin kendi normal bağırsak aktivitesinin dışında bir durumun görülmesine bağlıdır. Bu nedenle, kişilerin kendi bağırsak hareketlerini bilmesi büyük önem taşır. Stres kabızlık için ayrı bir nedendir.

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Kabızlık için doğal yöntemler denenebilir. Kabızlığa karşı aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

EPSOM TUZU: Aç karna 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı epsom tuzu içilmelidir.

KARNIYARIK OTU TOHUMU: Aç karna 1 bardak sıcak suya 1 yemek kaşığı karnıyarık otu tohumu karıştırıp içilmelidir.

KABIZLIĞA KARŞI DOĞAL KARIŞIMLAR

  • 1 şişe maden suyu, yarım su bardağı yoğurt, yarım limon suyu 1 çay kaşığı kuru nane
  • 4 bardak su 1 yeşil elma 1 limon 1 çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı zencefil 1 tatlı kaşığı yeşil çay 1 şişe maden suyu
  • Kuru erikler kaynatılıp suyu sabah ve akşam içilmelidir
  • 6 adet kuru kayısı 5 adet kuru erik 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı çörekotu yağı yarım çay kaşığı zencefil 1 tatlı kaşığı bal 1 yemek kaşığı sirke


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