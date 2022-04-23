Kabızlığa iyi gelecek çok önemli tüyolar

Herkeste çeşitli faktörlere bağlı olarak bağırsak aktivitelerinin sıklığı ve biçimi farklılık gösterebilir. Örneğin, dışkılama bazı kişilerde her gün olurken, bazı kişilerde, haftada üç güne kadar inebilir. Kişide kabızlık (konstipasyon) görülmesi, kişinin kendi normal bağırsak aktivitesinin dışında bir durumun görülmesine bağlıdır. Bu nedenle, kişilerin kendi bağırsak hareketlerini bilmesi büyük önem taşır. Stres kabızlık için ayrı bir nedendir.

Kabızlık için doğal yöntemler denenebilir. Kabızlığa karşı aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

EPSOM TUZU: Aç karna 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı epsom tuzu içilmelidir.

KARNIYARIK OTU TOHUMU: Aç karna 1 bardak sıcak suya 1 yemek kaşığı karnıyarık otu tohumu karıştırıp içilmelidir.

KABIZLIĞA KARŞI DOĞAL KARIŞIMLAR

1 şişe maden suyu, yarım su bardağı yoğurt, yarım limon suyu 1 çay kaşığı kuru nane

4 bardak su 1 yeşil elma 1 limon 1 çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı zencefil 1 tatlı kaşığı yeşil çay 1 şişe maden suyu

Kuru erikler kaynatılıp suyu sabah ve akşam içilmelidir

6 adet kuru kayısı 5 adet kuru erik 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı çörekotu yağı yarım çay kaşığı zencefil 1 tatlı kaşığı bal 1 yemek kaşığı sirke



