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Kablo çalmak isterken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

22.05.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6’lık depremin ardından, Karşıyaka ilçesinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 8 katlı binadan kablo çalmak isterken elektrik akımına kapılan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kablo çalmak isterken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Olay dün saat 23.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İzmir’de geçtiğimiz yıl 30 Ekim tarihinde meydana gelen 6.6’lık depremin ardından kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 8 katlı binaya gelen Uğur S. (34), iddiaya göre binanın girişinde bulunan elektrik kablosunu keserek çalmaya çalıştı.

KABLOYU KESERKEN AKIMA KAPILDI

Kabloyu kesmek isterken elektrik akımına kapılan şahıs, yere düştü. Uğur S’yi yerde hareketsiz olarak gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki en yakın hastaneye kaldırılan şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen savcının incelemesinin ardından Uğur S’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri adreste incelemelerde bulunurken, elektrik firması yetkilileri de çalışmalar gerçekleştirdi. Uğur S’nin çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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İzmir
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