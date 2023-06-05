Kabus geri döndü! O ilde yılın üçüncü ölümü... Başka hastalar da var: Uzmanlar uyarıyor

Kene kabusu geri döndü! Sivas’ta yılın 3’üncü ölümü gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Pazar ilçesi Ovacık köyünde ikamet eden H.Y. (54) vücuduna yapışan keneyi çıkarttıktan sonra rahatsızlandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün ölen hastanın cenazesi ailesine teslim edildi. Hastanenin enfeksiyon hastalıkları servisinde KKKA tanısıyla yatan başka hastalar da bulunduğu belirtildi.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Uzmanlar kene ısırmalarının ölümcül sonuçlar doğurabildiğini hatırlatarak, özellikle hayvancılıkla uğraşanları dikkatli olmaları, vücutlarına yapışan keneleri kendileri çıkartmamaları konusunda uyardı. (İHA)





