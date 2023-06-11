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  4. Kaçaklar mürettebatı tehdit etmişti! Helikopterlerle nefes kesen operasyon... İtalya'dan Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisiyle ilgili açıklama: 'Hızlı halat' detayı dikkat çekti

Kaçaklar mürettebatı tehdit etmişti! Helikopterlerle nefes kesen operasyon... İtalya'dan Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisiyle ilgili açıklama: 'Hızlı halat' detayı dikkat çekti

11.06.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den Fransa'ya giden Türk bayraklı 'Galata Seaways' adlı gemide mürettebatı tehdit eden kaçaklarla ilgili İtalya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklaya göre geminin kaçırılma ihtimali bildirilmesi üzerine harekete geçildi. Helikopterlerle gemiye düzenlenen operasyonda 'hızlı halat' tekniği kullanıldı. Bakan Uraloğlu da dün sosyal medya hesabından operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurmuştu.

Kaçaklar mürettebatı tehdit etmişti! Helikopterlerle nefes kesen operasyon... İtalya'dan Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisiyle ilgili açıklama: 'Hızlı halat' detayı dikkat çekti

Fransa'ya doğru seyir halindeyken içindeki kaçakların mürettebatı tehdit ettiği, Türk bayraklı 'Galata Seaways' adlı gemi Napoli limanına demirledi. İtalya'dan yapılan açıklamada 22 Türk vatandaşı ve 3 yolcunun emniyet altına alındığı ifade edildi.

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'HIZLI HALAT' TEKNİĞİ KULLANILDI

İtalya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sahil Güvenlik Komutanlığı, ticari geminin kaçırılma ihtimalini bildirmesiyle harekete geçildi. Helikopterler saat 15:00 sularında Grottaglie üssünden derhal havalanarak Napoli kıyılarının yaklaşık 60 mil açığında seyretmekte olan ticari gemiye ulaşmıştır” denildi. ‘Hızlı halat’ tekniği kullanılarak İtalyan kuvvetlerinin gemiye iniş yaptığı ve operasyonu gerçekleştirdiği aktarıldı.

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GEMİ NAPOLİ LİMANINDA

Operasyonun tamamlanmasının ardından 22 Türk vatandaşı ve 3 yolcunun emniyet altına alındığı ifade edildi. Ayrıca geminin de Napoli limanında demirlediği aktarıldı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, “Yakın işbirliği içinde muhteşem bir operasyona imza atan Deniz Kuvvetleri, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Güçlerini kutluyorum. Her biri kendi payına düşeni yaptı. Tebrikler” ifadelerini kullandı.

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BAKAN URALOĞLU: OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başından sonuna kadar takibini ve koordinasyonunu yaptığımız operasyon başarıyla tamamlandı. Türk bayraklı ‘Galata Seaways Gemisi’ndeki kaçak yolcular İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalandı ve gemiden indirildi. Emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyor; denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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