HABER
  4. Kaçırılan CEO'yla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: CEO 40 metreyi arabayla gitmiş

Kaçırılan CEO'yla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: CEO 40 metreyi arabayla gitmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 20:51 | Son Güncelleme

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)- JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Özel jet şirketinin operasyon müdürü Okan Kösemen'in, CEO Ghosn'u iki uçak arasındaki 40 metrelik mesafeye arabayla götürdüğü öğrenildi.

40 METREYİ ARABAYLA GİTTİ
Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili özel jet şirketinin operasyon Müdürü Okan Kösemen, şirkette görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S., yer hizmetlerinde çalışan F.K. ve İ.M.H. gözaltına alındı.
Okan Kösemen'in arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Okan Kösemen'in Atatürk Havalimanı'na inen TC-TSR kuyruk tescilli uçaktan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'u aldığı ve çalıştığı şirketin aracıyla yaklaşık 40 metrelik mesafedeki Beyrut'a uçacak TC-RZA uçağına götürdüğü bilgisi edinildi.

2 HOSTES SERBEST BIRAKILDI
Soruştarma kapsamında hostesler S.K.K. ile N.A.'nin ise ifadesine başvuruldu. Osaka'dan İstanbul'a gelen TC-TSR kuyruk tescilli uçağın hostesi S.K.K.'nin emniyetteki ifadesinde, uçaktaki iki Amerikalının rahatsız edilmek istemediklerini, bir şey olursa hostesi çağıracaklarını ve olaydan haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Ayrıca TC-TSR kuyruk tescilli uçağa Ghosn'un kargo kapısından bir müzik kutusu içinde bindirildiği kaydedildi.
Osaka'dan gelen TC-TSR kuyruk tescilli jetin hostesi S.K.K. ve İstanbul'dan Beyrut'a uçan TC-RZA kuyruk tescilli uçağın hostesi N.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Mersin'de Sel Felaketi Can AldıMersin'de Sel Felaketi Can Aldı
Köpekten kaçarken araba çarpan Rojin’in ailesi: "Biz yandık başkası yanmasın"Köpekten kaçarken araba çarpan Rojin’in ailesi: "Biz yandık başkası yanmasın"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Avustralya'daki yangınlarda 10 milyon hektar kül oldu!

Avustralya'daki yangınlarda 10 milyon hektar kül oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 80 oldu

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi!

Son dakika: Kalın'dan Putin-Esed görüşmesiyle ilgili açıklama

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Yeni gelişme

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlerin başlayacağı saat belli oldu

Sabiha Gökçen'de yeni erteleme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.