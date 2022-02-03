Kademeli basınç özellikleri ile en iyi varis çorabı markası ve modelleri

Varis rahatsızlığınızdan kurtulmak için elbette düzenli spor yapıyor, sağlıklı besleniyor ve kilonuza dikkat ediyor olmalısınız. Ancak yine de varis tedavisinin büyük ölçüde tamamlanması için varis çorabı giymeniz gerekir. Merak etmeyin! Varis rahatsızlığınız için en iyi varis çoraplarını sizin için bir araya topladık. Böylece tüm modellere hazırladığımız liste üzerinden kolayca ulaşabilir, tedaviniz için en uygun varis çorabına hızlıca sahip olabilirsiniz.

Varis çorabınızı doğru seçin

Toplardamarda el görünümüne benzeyen ve kanı kalbe ileten kapakçıklar bulunur. Bu kapakçıkların en önemli amacı, birbiri arasında kan alışverişini sağlayarak kanın geri kaçmasını önlemek. Eğer bu kapakçıklarda bir hasar söz konusuysa görevini yerine getiremez ve kanın kalbe geri akışı sağlanamaz. Venöz yetersizlik adı verilen bu durumun sonucunda ise varis oluşumu başlar. Varis oluşumuna yani kapakçıkların hareketinin bozulmasına neden olabilecek faktörlerin başında ani kilo almak, hamilelik döneminde hareketsiz kalmak, sürekli ayakta çalışmak, genetik yatkınlık, kalp ve solunum yetmezliği gelir. Bu noktada "Varis çorabı ne işe yarıyor?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Varis çorabı, bacakta genişleyen damarların yapısını sıkılaştırarak kanın geriye kaçmadan kalbe ulaşmasını sağlar. Böylece bacaklarınızda ödem ve şişlik gibi rahatsızlıklar oluşmaz. Varis ağrılarınız için uygun olan en iyi varis çorabına karar vermeden önce kolay giyilebilen, cildinizi tahriş etmeyen, esneyebilen, sıkmayan ve varis rahatsızlığınız için doğru kademede basınç uygulayan özellikte olmasına dikkat etmeniz gerekir.

Varis çorabı nasıl kullanılır?

Basınçlarına göre hafif, orta ve yüksek olmak üzere 3 çeşit basınç çorabı bulunur. Varisiniz olmadığı halde ayak ve bacak bölgenizde şiddetli ağrı ya da şişlik hissediyorsanız hafif basınçlı varis çoraplarını (15-20 mmHg), tercih etmelisiniz. Özellikle varis riskini arttıran ve sürekli ayakta durmanızı gerektiren bir mesleğiniz varsa hafif basınçlı varis çorabını tercih ederek bacağınızda oluşan ağrıyı ve şişliği en aza indirebilirsiniz. Hafif basınçlı varis çorabının amacı varis oluşumunu engellemek. Eğer mevcut varisleriniz için cerrahi bir operasyon geçirdiyseniz ya da bir tedavi gördüyseniz bu süreçlerden sonra orta basınçlı varis çorabı (20-30 mmHg) kullanmalısınız. Ancak varis muayenesi sırasında aşırı venöz yetmezliği tanısı konulduysa ya da ayaklarınızda ciddi yaralar söz konusuysa yüksek basınçlı varis çorabı (30-40 mmHg) kullanmanız gerekir. Varis çorabını kullanmak ise oldukça kolay. Sabahları normal çorap giyer gibi giymeli ve mutlaka gece yatmadan önce çıkarmalısınız.

1. Tedavi için mükemmel sonuç: Akozon Varis Çorabı

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"En iyi varis çorabı hangisi?" diye sorarsanız külotlu varis çorabı modelleri arasında tedavi edici etkisiyle beğeni kazanan Akozon Varis Çorabı, hiç düşünmeden alacağınız ürünlerden biri. "Bu varis çorabı ne işe yarar?" diye düşünüyorsanız uyluk bölgesine kadar kademeli basınç uygulayarak genişleyen varis damarlarının daralmasına yardımcı olacağını belirtmemizde fayda var. Böylece venöz yetmezliğini ortadan kaldırır. Doğal esneme basınçlı çoraplar, tüm bacak yapılarına uygun özellikte tasarlanır. Hem çevrenin hem cildinizin sağlığını korumak için varis çorabının üretiminde poliüretan maddesi kullanılır. Ayrıca dokumasında yüksek kalitede elastik malzemeler tercih edildiği için uzun ömürlü bir yapıya sahip. Bu nedenle size uzun yıllar eşlik edebilir! Üstelik ürünün yıkandıktan sonra solma yapmaması da cabası!

2. Nefes alan: Varisel Koton Varis Çorabı

En iyi varis çoraplarında olması gereken özelliklerden biri, hava aldıran bir yapıya sahip olması. Böylece varis çorabı, uzun saatler ayağınızda hatta ayakkabınızın içinde kalsa bile rahatsız olmazsınız. Özellikle yoğun çalışan biriyseniz Varisel Koton Varis Çorabı, hava aldıran yapısıyla tam da size göre! Üstelik uzun süren bir kullanımda bile ayaklarınızda ter ya da koku yapmaz. Burun ve topuk bölgesini destekleyerek ayağınızı sıkmadan sarar. Yastık yumuşaklığı konforu sunan orta basınçlı varis çorabı, %50 pamuksu yapısıyla da en iyi varis çorabı modelleri arasında yer alır. Siyah renkli diz altı varis çorabını etek veya pantolonlarınızla kolayca kombinleyebilirsiniz.

3. Daha fazla esneklik için: Conpoir Varis Çorabı

360 derece esneyebilen ve tüm baldırınızı saran bir varis çorabı düşünün. Hem nefes alabilen hem nem emici özellikte bir kumaş dokusu olsun. Hatta size günlük kullanım için uzun yıllar eşlik edebilsin. Tüm bu özelliklere sahip en kaliteli varis çorabı markasıyla henüz karşılaşmadıysanız sizi Conpoir Varis Çorabı ile tanıştırmalıyız. Çorabın baldırlarınızı destekleyen basınç sistemi, varis ağrılarınızı büyük oranda azaltabilir. Ürünün elastik manşet yapısı, hareket ederken bile çorabın bacağınızdan kaymasına müsaade etmez. Böylece basketbol, futbol, binicilik, tırmanma ve koşu gibi spor dallarında dilediğiniz hareket özgürlüğüne sahip olabilirsiniz. Varis çorabının bir diğer artısı da dikişlerinin bulunmaması. Bu özelliği sayesinde giyip çıkarma sırasında teniniz tahriş olmaz. Beş farklı renk çeşidinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

4. Günlük kullanım için mükemmel seçim: Conpoir Sıcak Tutan Varis Çorabı

Kaliteli varis çorabı markası demişken ayak bileğini tamamen saran ve bilek boyunu geçen Conpoir Sıcak Tutan Varis Çorabı'na değinmeden geçemeyeceğiz. Hafif, ince ve elastik yapısıyla varlığını bile hissetmeyeceğiniz varis çorabını ayakkabı ve çizmelerinizin içine rahatça giyebilirsiniz. Pamuk ve alüminize elyaftan dokunan varis çorabının kumaşı, birinci sınıf kaliteye sahip. Isıyı muhafaza eden alüminize lifler, ayaklarınızın bütün gün sıcak kalmasını garanti eder. Ayrıca ayak bileğinin üst kısmına kadar kademeli basınç etkisi uygulayarak ayaklarınızın rahatlamasını sağlar. Üstelik nefes aldıran özelliğiyle dilediğiniz gibi koşabilir, zıplayabilir hatta tüm kış sporu aktivitelerine katılabilirsiniz. Nemi hissettirmeden emen termal özellikli yapısına da hayran kalmamak elde değil!

5. Uzmanlar tavsiye ediyor: Varimed Varis Çorabı

Uzmanların bilgi birikimi doğrultusunda üretilen ve tavsiye edilen bir ürün arıyorsanız diz altı modelleri arasında en iyi varis çorabı markası olarak bilinen Varimed Varis Çorabı’na mutlaka göz atmalısınız. Hafif basınçlı çorap, tüketicilerin maksimum fayda görmesini sağlayan TS ENV 12718 varis çorabı standardına uygun olarak üretilir. Bu nedenle ürünü güvenle tercih edebilirsiniz. Baldırlarınızı tamamen kavrayan elastik yapısıyla ayağınızdan hiç çıkarmak istemeyeceğiniz çoraplardan biri olmaya aday! Ayak bileğinize uyguladığı maksimum basınç, diz altına kadar kademeli olarak azalır. Ürünü ödemin oluşmadığı hafif dereceli varis ağrılarını azaltmak için tercih edebilirsiniz. Özellikle bütün gün ayakta çalışıyorsanız uzun saatler boyunca rahatça size eşlik edebilir. Ayrıca çorabın basınç yapısına zarar vermeyen damla silikonlu elastik bantlar, bacağınızdan kaymasına da izin vermez.

6. Benzersiz tasarımıyla hem şık hem sağlıklı: Variteks Varis Çorabı

Tek bacağınıza giyebileceğiniz külotlu bir varis çorabı olduğundan bahsetmiş miydik? Evet, doğru duydunuz! Variteks markasının hafif basınçlı belden kemerli anti-embolizm varis çorabı tek bacakta kullanıma uygun. En kaliteli varis çorabı markası olarak beğeni kazanan modelin multiflamentli ipliği hem çok yumuşak hem oldukça esnek bir yapıya sahip. Böylece çorapla bütün gün konforu yakalamanız mümkün! Belden kemerli tasarımı, sağ ve sol bacak ayrımı yapmanıza yardım eder. Bu sayede ürünü rahatça kullanabilirsiniz. Kalp ve damar ameliyatlarından sonra kullanabileceğiniz ürünü hamilelik döneminde ya da doğumdan sonra ödemi engellemek için de tercih edebilirsiniz.

7. Alerjik bünyeler için etkili çözüm: CHICIRIS Varis Çorabı!

Alerjik bir rahatsızlığınız bulunuyorsa her kumaş türü cildinize uygun olmayabilir. Bu nedenle varis çorabı tercih ederken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de cildinizi tahriş etmeyen özellikte olması. CHICIRIS markasının yüksek sıkıştırmalı varis çorabı ise alerjik bünyeler için özel olarak tasarlanır. Varis çorabı hem venöz valfleri onarmak hem kan dolaşımını desteklemek için ideal bir esnekliğe sahip. Yumuşak dokulu çorabın bir başka özelliği de diğer kumaş türlerinin vücutta sebep olduğu alerjileri etkili bir biçimde gidermesi. Bu nedenle hassas cilde sahip olanların ilk tercihleri arasında yer alır. Uyluk çorabının ağız kısmında bulunan silika jel, hareket ettiğinizde bile bacağınızdan kaymaz. Bu nedenle koşmak, yürümek, tırmanmak gibi egzersizler için görülmemiş bir konfor sunar.

8. Kolay giyip çıkarabilme imkânı: Zwinner Varis Çorabı

Varis çorabının sıkı yapısı parmaklarınızın özgürlüğünü mü kısıtlıyor? O halde doğru ürünle henüz karşılaşmadınız. En iyi varis çorabı markası olarak tercih edilen Zwinner Varis Çorabı, burnu açık tasarımıyla parmaklarınızın yeniden özgürlüğe kavuşturmaya geliyor. Esnek yapısı sayesinde "Bir varis çorabı giymek hiç bu kadar kolay olmamıştı." diye düşüneceğiniz ürünü kolayca çıkarmanıza imkân tanıyan kaliteli bir de fermuarı mevcut. Orta baldır varis çorabı, kramplardan kurtulmanız için etkili basınç uygulayarak vücuttaki kan dolaşımını destekler. Üstelik ekstra dayanıklı elastik yapısı, çorabın ne kaymasına izin verir ne de aşırı sıkmasına. Böylece uzun seyahatlerinizde bile çorabı rahatsız olmadan kullanmanızı sağlar. İki renk seçenekli varis çorabı, farklı baldır ölçülerine sahip kişiler için de üç farklı boyut alternatifi sunar.

9. En iyi medikal baskı uygulayan: Raj Varis Çorabı

Kaliteli elyaf kumaş kullanılarak yüksek teknolojiyle üretilen Raj Varis Çorabı, medikal baskı uygulayan en iyi varis çorabı modellerinden biri. Orta basınç değerli varis çorabı, varisten dolayı sık sık şişen ve ağrıyan bacaklarınız için mükemmel bir seçim olabilir çünkü çorap, ayak bileğinden uyluk bölgesine kadar orta şiddetli bir basınç uygulayarak bacaklarınızın gün boyu rahatlamasını vaat eder. "İyi ki almışım!" diye düşüneceğiniz çoraplar sayesinde ağrısız bir gün geçireceğiniz garanti! Ayrıca çorapta bulunan antibakteriyel özellik, ayaklarınızda istenmeyen kokuların oluşmasına da engel olur. Böylece çorabı gün boyu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Üstelik nefes aldıran dokuya sahip olduğu için bacaklarınız hava alır ve terlemez.

10. Bacaklarınızda terapi etkisi: Dukavas Külotlu Varis Çorabı

Parmak ucu kapalı külotlu varis çorabı arıyorsanız çok beğeneceğinizi düşündüğümüz en iyi varis çorabı markası arasında yer alan bir ürünle karşınızdayız, Dukavas Orta Basınçlı Külotlu Varis Çorabı! Orta basınç değerli varis çorabı, bacaklarınıza terapi uygulayan dokusuyla gözde çoraplarınızdan biri olmaya hazır! Çevreye zarar vermeyen ürün, özel ve kaliteli hammaddeler kullanılarak üretilir. Bu nedenle damar sağlığınızı koruyabilecek en doğal ve etkili varis çoraplarından biri olduğunu söylesek, abartmış olmayız. Ayrıca varis çorabının iplik formu cildinizi tahriş etmez. Bu nedenle gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Üstelik yumuşak tuşe özelliği sayesinde kolayca giyip çıkarabilirsiniz.

11. Nem emilimi sağlayan: Mibee Varis Çorabı

Kas kramplarını azaltmaya yardımcı en iyi varis çorabı modelleri arasında yer alan Mibee Varis Çorabı ile daha önce tanışmış mıydınız? Nem emilimini profesyonel düzeyde sağlayan orta basınçlı model, nefes alabilen kumaş türüyle krampları azaltmak ve varis ağrılarını hafifletmek için biçilmiş kaftan! Ayak bileğinizden itibaren orta derecede basınç uygulayarak bacaklarınızın şişmesini önler ve kan dolaşımını düzenli hale getirir. Üst uyluğa kadar uzanan varis çorabı, 360 derece esneme özelliğine ve kaydırmayan bir tasarıma sahip. Böylece hareketlerinize kısıtlama gelmeden koşu, yürüyüş, yoga, voleybol ve basketbol gibi spor aktivitelerini özgürce yapabilirsiniz.

12. Varis ağrılarınız tarihe karışıyor: LORES Anti-varis Külotlu Çorap

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"En iyi varis çorabı hangisi?" sorusuna verilebilecek örneklerden biri, kadınların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için tasarlanan LORES Anti-varis Külotlu Çorap. Kan dolaşımını desteklemek ve varis damarlarını çalıştırmak için geliştirilen hafif sıkıştırmalı tasarımı hem evde hem dışarda kullanım için rahatlık sunar. Gün içerisinde sürekli ayakta çalışmak zorunda kalan kadınların kan dolaşımını destekler. Ayrıca kaliteli ve destekleyici bel bandı sayesinde çorabı kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Üstelik diğer çamaşırlarla yıkamak için de oldukça elverişli. Bu nedenle özellikle yoğun çalışan kadınlar için mükemmel bir seçim olabilir. Hareket alanınızı kısıtlamayan model, bacaklarınızın da ince ve fit görünmesine yardım eder. Ancak "Varis çorabı bacakları inceltir mi?" diye merak ediyorsanız bacakları inceltmediğini de belirtmek isteriz.

13. Varis başlangıcı için teknolojide son nokta: MORSA CYBERG Varicy Varis Çorabı

Bacaklarınızda henüz varis olmamasına rağmen sürekli şişiyor ve ağrıyor mu? Cevabınız "Hem de nasıl!" ise henüz MORSA CYBERG Varicy markasının diz altı ve düşük basınçlı en iyi varis çorabı modeliyle tanışmamış olabilirsiniz. Sürekli masa başında çalışıyorsanız bu varis çorabını çok beğeneceksiniz! Çünkü model sadece şişlik ve ağrılarınızı azaltmakla kalmaz aynı zamanda bacaklarınızın yorgunluğunu almaya da yardımcı olur. Düşük basınçlı model, ayak bileğinizden başlayarak baldırınıza kadar olan ve henüz varis oluşmayan bölgelere baskı uygulayarak kan dolaşımını rahatlatır. 140 denye incelikteki şık görünümlü ürün, özel bir örgü tekniği kullanılarak üretilir. Ayrıca varis çorabının sağladığı konfor paha biçilemez! Bu nedenle varis çorabını gün boyu ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğinizden eminiz!

14. Hamileler için özel tasarım: Varisel Külotlu Varis Çorabı

Hamilelik döneminde yeterince hareket edilemediğinden bacağınızda varisler oluşabilir ya da mevcut varisleriniz daha da ilerleyebilir. Bunu elbette hamileler için özel olarak tasarlanan Varisel Külotlu Varis Çorabı'nı giyerek önlemeniz mümkün! Orta basınçlı varis çorabının en önemli özelliği, damarlardaki genişlemeye engel olarak kan dolaşımını desteklemek ve bacaklarda oluşabilecek şişkinlik ile ağrıyı ortadan kaldırmak. Çorap, birincil ve ikincil varislerin tedavisinde, kronik venöz yetersizliği durumunda kullanılır. İnce ve yumuşak dokusuyla hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz. Ayrıca karın bölgenizi de sıkmadan sarar. Bütün varis çorapları gibi bu modeli de uyku saatleri dışında giymelisiniz. Ancak "Varis çorabı kaç saat giyilmeli?" diye sorarsanız bir uzmana danışmanız sizin için daha faydalı olabilir.



