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  4. Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler tutuklandı!

Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler tutuklandı!

07.04.2024 21:41
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Kadıköy'de oynanan Galatasaray Daikin - Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçının ardından Uğur İris ve kızı Nil İris'e saldırarak ellerindeki pankart ve bayrakları alan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler tutuklandı!

Kadıköy Burhan Felek Spor Salonu'nda 5 Mart akşamı oynanan Galatasaray Daikin - Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçını tribünde izledikten sonra salondan ayrılan Galatasaray taraftarı Uğur İris ve kızı Nil İris'e salon dışında bekleyen şüpheliler saldırdı.

KÜÇÜK KIZA TEKME ATTI!

Baba ve kızın elindeki pankart ve bayrakları alan şüpheliler küçük kıza tekme attı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı örgütlediği belirlenen H.B.A. ve M.B.Ö. ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E.'yi yakaladı.

Yapılan sorgulamalarda, Y.B.'nin 'Mala zarar vermek suçundan', M.B.Ö. 'nün dolandırıcılık suçundan 5 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi. "Yağma- Kasten Yaralama - Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.A.(28), M.T.P.(20), M.B.Ö.(25), M.Ö.(17) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.B.(21), A.Y.(19), S.K.E.(19), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Şüpheli Kadıköy galatasaray saldırı
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