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Kadıköy’de gece yarısı korkutan kaza! Bariyere ok gibi saplandı

26.02.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de meydana gelen feci kazada bir otomobil, bariyere ok gibi saplandı. İddiaya göre, araç yol ayrımında kararsız kalınca bariyere girdi. Araçta büyük çaplı maddi hasar oluşurken, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul 1. Çevreyolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kadıköy’de gece yarısı korkutan kaza! Bariyere ok gibi saplandı

Kaza 00.30 sıralarında İstanbul 1. Çevreyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre araç çevreyolu Hasanpaşa mevkiindeki yol ayrımında kararsız kalınca bariyere girdi.

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Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralanırken araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu.

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Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza yapan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan İstanbul 1. Çevreyolu Kadıköy istikameti yeniden trafiğe açıldı. (İHA)

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Kadıköy kaza

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