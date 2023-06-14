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Kadıköy'de kargalar vatandaşlara saldırdı! Çareyi kask takmakta buldu: Korkarak geliyorum, beni tanıyorlar

14.06.2023 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de yuvasından yola düşen kargayı almak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Uçamayan kargaya yardım etmeye çalışanlara başka kargalar saldırdı. Caddede araç trafiği de dururken, bir esnaf ise çareyi kafasına motosiklet kaskı takarak kargayı yerden almakta buldu. Yavru kargayı almayı başaran vatandaş ise "Bana saldırdılar. İşe gelirken korkarak geliyorum, beni tanıyorlar" dedi.

Olay, pazartesi günü Kadıköy'de yaşandı. Bir yavru karga, yuvasından araçların yoğun şekilde geçtiği yola düştü. Bunu gören vatandaşlar, ezilmemesi için yavru kargayı yoldan almak istedi. Vatandaşların yavru kargaya yaklaştığını gören diğer kargalar vatandaşlara saldırdı.

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YARDIM ETMEK İSTEYENE SALDIRDILAR

Yolda bekleyen ve uçamayan yavru karga sebebiyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kargayı yoldan kaldırmak için seferber olan vatandaşlara diğer kargalar saldırdı.

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Saldırıdan korunmak için motosiklet kaskı takan bir vatandaş yavru kargayı yoldan aldı. Kargaların saldırısıyla birlikte yavru kargayı yolun kenarına bırakan vatandaş olay yerinden uzaklaştı.

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"İŞE GELİRKEN KORKARAK GELİYORUM. BENİ TANIYORLAR"

Kaldırımdaki yavru kargayı bir iş yerinin bahçe tentesinin üzerine koyan Sebahattin Demir'de kargaların saldırısından nasibini aldı.

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Yaşananları anlatan Demir, "Pazartesi günü öğleden sonra, karga yavrusu yere düşmüştü. Kargalar gelen giden vatandaşlara saldırıyordu. Ben de yavruyu yerden alıp uygun yere koyayım dedim. Yavruyu alıp çatıya koydum. Kargalar bana saldırdı. 3-4 yerden kafamı kanattılar. O gün akşama kadar beni rahat bırakmadılar. İşe gelirken korkarak geliyorum, beni tanıyorlar" dedi.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy karga

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