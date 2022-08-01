Kadıköy'de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan otomobil Marmaray hattına girdi

Kadıköy'deki kaza saat 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Kültür Sokak'ta meydana geldi. Sürücü Mehmet Berkay S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşıp Marmaray hattına girdi.

TELLERDE ASILI KALDI

Marmaray tren hattının tel örgüsüne çarparak asılılı kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve TCDD ekipleri sevk edildi.



Raylara kısa bir mesafede durması olası bir faciayı önledi. Marmaray seferlerinden ise aksama yaşanmadı.

Sağlık ekipleri sürücüyü ve yanındaki yolcuyu ambulansta kontrolden geçirdi.



Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı. (AA-DHA)



