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  4. Kadıköy'de korkunç olay! İnşaat işçisi çöken duvarın altında kaldı

Kadıköy'de korkunç olay! İnşaat işçisi çöken duvarın altında kaldı

19.02.2024 18:54 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de inşaat alanında çalışma yapan bir işçi, çöken istinat duvarının altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de korkunç olay! İnşaat işçisi çöken duvarın altında kaldı

Olay, saat 17.00 sıralarında Eğitim Mahallesi, Gelincik Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir işçi, çalışma yapıldığı sırada çöken istinat duvarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan işçi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri inşaat alanında inceleme yaparken alanın sorumlusu ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlatılırken, yaralanan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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