Kadıköy'de korkunç olay! İşkence yapıp görüntüleri amcasına gönderdiler

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy’de 26 Ocak tarihinde Afganistan uyruklu Faizullah R. (18) isimli şahıs, arkadaşı Hayatullah A. (20) isimli şahsın kaçırıldığını, işkence gördüğünü ve serbest bırakılması karşılığında 4 bin dolar para talep edildiğini polise bildirdi. Polis, fidyeci şahısları yakalamak için çalışma başlattı. İhbarcı aracılığıyla fidyeci şahıslarla iletişime geçen polis, Kadıköy Tarihi Salı Pazarı civarında buluşmak için şahısları ikna etti. Buluşma yerinde polisin dikkatini çeken Afganistan uyruklu Abdullah Z. (20) ve Lal Muhmad T. (28) isimli şüpheli şahıslar Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi’nde aynı gün yakalandı.

Yapılan operasyonda mağdur şahıs kurtarıldı.

Çalışmaların devamında, mağdur şahsın Beykoz’da Yeni Mahallede bulunan bir adreste olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bahse konu adrese yapılan operasyonda mağdur şahıs kurtarıldı. İkamette bulunan Afganistan uyruklu Abdullah A. (22), Ali Kaan A. (23) ve M.N. isimli yaşı küçük şahıs yakalanarak gözaltına alındı.