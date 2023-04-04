Kadıköy'de Kur’an kursuna çirkin saldırı! Yapmadığı kalmadı, sosyal medya ayağa kalktı

Tepki çeken olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Kadıköy'de Rasimpaşa Mahallesi'nde bulunan bir Kur’an kursunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın çocukların istismar edildiğini iddia edip, Kur’an kursunun camlarına tekme atarak kırmaya başladı. Hakaret savurarak el hareketleri yapan kadın, camları kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise içeride bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Rasimpaşa İlim Kültür ve Sosyal Hizmetleri Derneği'nin camlarını kıran kadının videosunun sosyal medyada yayılması üzerine polis çalışma başlattı. İddiaya göre, A.B. (34) adlı kadın köpeğini gezdirirken, köpek dernek bahçesine girdi. O sırada bahçede oynayan çocuklar köpekten korktu. Bunun üzerine dernek yöneticileri köpeği dışarı çıkarmaya çalıştı. Köpeğine müdahale edildiğini gören A.B. duruma sinirlendi ve derneğin camlarına taş atmaya başladı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. A.B., daha sonra olay yerinden ayrıldı. Dernek yöneticileri A.B.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, A.B.'yi gözaltına aldı. A.B. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"CAMLARI KIRDI, TEHDİT ETTİ, KÜFÜR ETTİ GİTTİ"

Konuyla ilgili konuşan dernek binasında bulunan kuran kursunun hocası Abdulsamet Ekşi, “Burası Kadıköy Müftülüğü'ne bağlı kuran kursu. Burada gündüz kuran eğitimi veriliyor. Bir kadın gündüz vakti geldi saldırdı. Biz kadına hiçbir şey yapmadık. Karakola ifademizi verdik. Zaten müftülüğümüz, kaymakamlığımız şu an devrede. Gereken yapılacaktır. Olay dün gündüz oldu. Gündüz saatinde geldi saldırdı yani. Camları kırdı, tehdit etti, küfür etti gitti. Kesinlikle şikayetçiyiz" diye konuştu.

“DAHA ÖNCE DE 'SİZİ BURADA BARINDIRMAYIZ' DİYORLARDI”

Görgü tanığı Rıdvan Elalmış ise, “Saat 17.00 sıralarıydı burada bir kalabalık sesi duydum ve cama çıktım baktım bir bayanın camları tekmeleyerek yerdeki taşlar ile camları kırmaya çalıştığını ve burayı taciz ettiğini gördüm. Devamlı olan şeyler. Kur’an Kursu’nu burada istemiyorlar. Daha öncede 'sizi burada barındırmayız' diye söylüyorlardı. Camdan kendisine ne yapıyorsun diye bağırdım, ‘burada çocuk istismar ediyorlar ses çıkarmıyorsunuz ama ben cam kırıyorum bana bağırıyorsunuz’ dedi. Kendisinden şikayetçi olduk. Çocuklar içeride eğitim görüyordu korkudan dışarı bile çıkamadılar” dedi.

DHA-İHA

