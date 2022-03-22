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  4. Kadıköy’de yol verme meselesi yüzünden birbirlerine girdiler! Uçan tekmeli kavga kamerada

Kadıköy’de yol verme meselesi yüzünden birbirlerine girdiler! Uçan tekmeli kavga kamerada

22.03.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de trafikte seyir halindeki taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesiyle, tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Taksi şoförüyle kavga eden kişinin, taksinin kaputuna çıkarak taksicinin üzerine doğru uçan tekme attığı görüldü. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halindeki otomobil sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Çevredeki diğer sürücüler araya girerek iki tarafı ayırmaya çalıştı. Taksi şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsü, taksinin kaputunun üzerine çıkarak uçan tekme ile şoföre saldırdı. Taksi şoförü ise yere yığılan otomobil sürücüsüne tekmelerle karşılık verdi. Trafikte yol ortasında tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Taksi şoförünün uzaklaşmasıyla kavga son buldu.

Trafikte korku dolu anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Kadıköy
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