Kadıköy'deki minibüste iğrenç taciz! Uyuyan kadına yaptığı şeyi gören yolcular müdahale etti, ortalık karıştı

İstanbul'daki bir minibüste yaşanan iğrenç olay sosyal medyada olay oldu. Kadıköy'deki minibüste uyuyan bir kadın yolcu yaşadığı tacizle şoke oldu. Alkollü olduğu öğrenilen sapığın kadını rahatsız ettiğini gören diğer yolcular, olaya hemen müdahale etti.

MİNİBÜSTEKİ KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Adama tepki gösteren yolcularla tacizci arasında arbede çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Görüntülerde minibüsün sağa çekip durduğu görülürken, ortalık bir anda karıştı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada edilen küfürler de kameraya yansıdı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Söz konusu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.



