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Kadıköy seçim sonuçları canlı! Kadıköy'de yerel seçimi Veli Arslan mı Mesut Kösedağı mı kazanıyor?

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2024 13:59
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Türkiye yerel seçim için bir kez daha sandık başına gidiyor. İstanbul seçim sonuçları heyecanla beklenirken İstanbul'un ilçelerindeki seçim sonuçları da merakla takip ediliyor. Kadıköy seçim sonuçları ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki Kadıköy'de AK Parti'nin adayı Veli Arslan mı, CHP'nin adayı Mesut Kösedağı mı daha avantajlı durumda? İşte Kadıköy seçim sonuçları ile ilgili detaylar...

Kadıköy seçim sonuçları canlı! Kadıköy'de yerel seçimi Veli Arslan mı Mesut Kösedağı mı kazanıyor?

Yerel seçim heyecanında sona yaklaşılıyor. Türkiye bir kez daha sandık başına giderken İstanbul seçim sonuçları herkesin ilgi odayı olmuş durumda. İstanbul'un ilçelerindeki seçim sonuçları da çok fazla merak ediliyor. Kadıköy seçim sonuçları için vatandaşlar şimdiden heyecanla beklemeye başladı.

Kadıköy'de Veli Arslan ve Mesut Kösedağı isimleri öne çıkıyor. Seçim yarışının bu ikili arasında geçmesi bekleniyor. 2019 yerel seçimlerinde CHP'li Şerdil Dara Odabaşı, yarışı önde bitirerek belediye başkanlığına seçilmişti.

Kadıköy seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

VELİ ARSLAN KİMDİR?

1977 İstanbul doğumlu Veli Arslan Tokat kökenli bir aileye mensuptur. Meslek hayatına 1989 yılında gümrük saha elemanı olarak adım atan Veli Arslan çeşitli şirketlerde yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. 2008 yılında kendi gümrük işletmesini kurarak iş dünyasındaki yerini sağlamlaştıran Veli Arslan, AK Parti Kadıköy ilçe belediye başkan adayı olarak belirlendi. 2019 Yılında Ataşehir Meclis Üyesi olan Veli Arslan’ın 31 Mart 2024 yerel seçim görevi başladı. 2023 Genel Seçimlerinde Milletvekilliği için görevinden istifa eden Veli Arslan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti tarafından Kadıköy İlçe Belediye Başkanı olarak gösterildi.

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MESUT KÖSEDAĞ KİMDİR?

Mesut Kösedağı, 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Kösedağı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun olmuştur. 2018 yılında Marmara Üniversitesinde Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Siyasete 2000 yılında CHP Kadıköy gençlik kolunda başlamış, bu süreçte çeşitli görevler üstlenmiştir. 2014-2019 döneminde Kadıköy ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevinde bulunmuştur. Halen Kadıköy ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Yerel Seçim 2024


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