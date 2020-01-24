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Kadıköy'de apartman boşluğuna düşen elektrikçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Kadıköy'de apartman boşluğuna düşen elektrikçi öldü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de tamir için geldiği apartmanın boşluğuna düşen elektrikçi hayatını kaybetti.

Suadiye Mahallesi Hakim Kemal Sokak'ta bulunan bir apartmandaki elektrik arızasını tamir etmeye çalışan Raşit K, şaft boşluğundan 2 kat aşağı düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Raşit K'yi düştüğü yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Raşit K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Raşit K'nin cesedi morga götürüldü.

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