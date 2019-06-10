Kadın avukatın zor anları

Olay, Göynük Mahallesi’ndeki 4 yıldızlı otel bitişiğindeki Milli Park Alanı’ndaki Çadırlı Kamp Alanı’na giriş kapısında meydana geldi. Milli Parklar Müdürlüğü'nün müvekkili olduğu şirketin işlettiği çadırlı kamp alanının yine aynı şirkete ait otel alanından fiziki düzenleme ile ayrılmasını zorunlu kıldığını belirten avukat Özlem Dörtkardeşler, Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yazılı talimatıyla otel ve kamp alanının birbirinden çitle ayrılması işlemi için gerekli malzeme ve işçilerle Göynük’e gitti. Dörtkardeşler, kendi açtıkları kapının kilitlendiğini ve kapının önüne bir otomobilinin çekildiğini, kapının zincir ve asma kilitle kapatıldığını gördü.

İKİ AVUKATIN GÖRÜŞMESİNDEN SONUÇ ÇIKMADI



İki şirketin avukatı arasında yapılan kısa görüşmede ise taraflardan ikisi de müvekkili oldukları şirketlerin işlemlerinin yasal ve haklı olduklarını iddia edince uzlaşma sağlanamadı. Otel işletmecisi şirketin avukatı Umut Hepdizdar, 2011-2018 yılları arasında iki parselin birlikte işletildiğini ileri sürerek kendilerini kira sözleşmesinin koruduğunu iddia ederken avukat Özlem Dörtkardeşler, Milli Parklara ait parsele alınmış iş yeri açma ruhsatını belediyeden iptal ettirdiklerini hatırlatarak, “Milli Parkların parselini işletme hakkınız yok; kaldı ki her iki parseli mal sahibi şirket olan şirket bile işletse, Milli Parklar iki parselin arasının bölünmesini istiyor. 'Bölmezsen sözleşmeni iptal ederim' diyor. Ben de böleceğim. Bana 'giremezsiniz' diyorsunuz ama ben gireceğim. Ben yasal yollarla buradayım” dedi.