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'Kadın Doğum Günlerinde' gündem: Anne adaylarına çağrı! Türkiye sezaryende ilk sıralarda: Uzmanlar normal doğumu öneriyor...

10-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 3. Kadın Doğum Günleri etkinliği, sağlık sektöründen geniş katılımla gerçekleşti. Kongre Başkanlığını Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Polat’ın üstlendiği organizasyonda, ebelikten gebelikte yaşanan komplikasyonlara, güncel gelişmelerden toplumsal farkındalığa kadar pek çok başlık masaya yatırıldı. Etkinlikte konuşan Doç. Dr. Polat, Türkiye'de yüksek sezaryen oranlarına dikkat çekti.

'Kadın Doğum Günlerinde' gündem: Anne adaylarına çağrı! Türkiye sezaryende ilk sıralarda: Uzmanlar normal doğumu öneriyor...

10-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 3'üncü Kadın Doğum Günleri’ne birçok kurumdan çok sayıda sağlıkçı katıldı. Kongre Başkanlığını Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Polat’ın yaptığı etkinlikte ebelik, gebelikte süreçler, gebelikte komplikasyonlar, alandaki güncel gelişmeler gibi birçok konu masaya yatırılırken, çok sayıda başlıkta bilgi paylaşımı ve değerlendirmeler yapıldı. Etkinlikte katılımcıların soruları da yanıtlanırken Doç. Dr. Polat, gebelikte toplumsal bilincin önemini aktardı, vajinal doğum ve sezaryene ilişkin bilgiler verdi.

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"NORMAL DOĞUMUN AVANTAJLARI SEZARYENE GÖRE ÇOK FAZLA"

Vajinal doğum ve sezaryen süreçlerine yönelik açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Polat, "Bilinen bir gerçek var, Türkiye belki dünyada en çok sezaryen oranı olan bir ülke, bu doğru bir şey değil. Bunu azaltmak bu oranı normal sınırlara, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün belirlediği sınırlara çekebilmek için Bakanlığımızın son zamanlarda yaptığı bir ‘Normal Doğum Eylem Planı’ var. Zaman alacak ama inşallah biz bunu dünyada olan oranlara çekeceğiz diye düşünüyorum. Sezaryenin gerektiği zaman yapılan bir prosedür, bir işlem olduğunu halkımıza anlatmamız lazım. Bir gebe okulumuz var, eğitim alıyorlar ve bu eğitimle belki daha doğru karar verebilir hale geliyorlar. Gebe okulu dışında online eğitimlerimiz var, eğitim veriyoruz. Normal doğum dediğimiz vajinal doğumun avantajları sezaryene göre çok fazla, bunu konuşmak bile yersiz çünkü ertesi gün kalkıyorsunuz, çocuğunuzu elinize alıyorsunuz, karnınız açılmamış oluyor dolayısıyla çok büyük avantaj. Anında emziriyorsunuz, hareketiniz çok daha kolay oluyor. Kulaktan dolma bilgilerle halk etkileniyor ve bunun talebini yapıyor, bir de korku. Hastanemizde ‘Epidural anestezili doğum’u başlattık, hiç ağrı çekmeden de doğum yaptırabiliyoruz. Bu imkan bu hastanemizde de var. Sezaryenle doğumlarda çocukların dirençleri daha düşük olabiliyor. Alerjiye daha yatkın olabiliyorlar gibi şeyler var. Bu açıdan da avantajlı olanın vajinal doğum olduğunu düşünüyoruz. Doğum doğal bir olaydır ve bunun halk tarafından bilinmesi lazım, doğal olmayan şey ameliyat. Doğumun avantajları sezaryene göre çok daha fazla, sezaryenin de avantajlı olduğu konumlar var. Normal doğum öneriyoruz, lütfen sağdan soldan bilgilerle karar vermesinler, ikincisi mutlak ve mutlak ağrısız doğum şekilleri var" diye konuştu.

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"ULUSAL BİR KONGRE OLDU ÇOK MUTLUYUZ"

Kongreye katılımcın kendilerini memnun ettiğini aktaran Doç. Dr. İbrahim Polat, "3’üncü kongremizi yapıyoruz, İstanbul’da çok sayıda eğitim araştırma hastanesi ve üniversitenin kadın doğum klinikleri var, bunlar bize güç veriyor. Oradaki hocalarımızla birlikte bu kongreyi yapıyoruz. Adı Çam ve Sakura Kadın Doğum Günleri ama aslında İstanbul’daki bütün eğitim araştırma ve üniversitelerin ortak olduğu bir kongre bu, onlar var. Tabi katılımcılar; Türkiye’nin her yerinden var, sadece İstanbul değil, Trakya’dan, Anadolu’dan var. Bugün bin 100’ü geçen kaydımız, yüzü geçen de bildirimiz var. Sayılara bakarsak aslında bir ulusal kongre oldu, biz bu açıdan çok mutluyuz" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
normal doğum sezaryen gebelik
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