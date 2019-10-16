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Kadın girişimci köyüne dönerek işinin patronu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Genç Çiftçi Projesi'yle İstanbul'dan köyüne dönen 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Songül Yakın, aldığı hibe desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kurdu - Kars Valisi Türker Öksüz: "Projelerden faydalananların yüzde 69'u kadın çiftçiler. Bu oranın kadınlarda yüksek olması daha çok sevindirici. Bu destekleri veremeye devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşımız köyüne geri dönsün, köyünde üretim yapsın"

Genç Çiftçi Projesi'yle İstanbul'dan köyüne dönen 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Songül Yakın, aldığı hibe desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kurarak kendi işinin patronu oldu.

İstanbul'da şehir hayatının zorluklarından dolayı köyüne geri dönmek isteyen Songül Yakın, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Devletten proje ile hibe desteği alan kadın girişimci, doğup büyüdüğü Yalçınlar köyünde kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğiyle çevresindeki hemcinslerine de örnek oldu.

Kentin örnek kadın çiftçisi olan Yakın'ı ve ailesini ziyaret eden Kars Valisi Türker Öksüz, elde ettiği başarıdan ötürü başarılı kadını tebrik etti.

- "Projeden faydalananların yüzde 69'u kadın"

Türker Öksüz, burada yaptığı konuşmada, Yakın'ın girişimleriyle köydeki kadınlara örnek olduğunu söyledi.

Kars'ta başarılı köy kadınlarının bulunduğunu ifade eden Öksüz, şunları dile getirdi:

"Projelerden faydalananların yüzde 69'u kadın çiftçiler. Bu oranın kadınlarda yüksek olması daha çok sevindirici. Bu destekleri veremeye devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşımız köyüne geri dönsün, köyünde üretim yapsın. Vatandaşlar üretim yapıyorsa çiftçimize, hayvancılık yapıyorsa hayvansal destekler, bitkisel üretim yapıyorsa bitkisel üretim desteği ile onlara arka çıkacağız. Songül kardeşimiz burada yaptığı başarıyla örnek teşkil etti benzeri projelere desteklerimiz devam edecek."

- "Kendi işimi kurup patron oldum"

Songül Yakın da eşinin İstanbul'da rahatsızlanarak çalışmayacak duruma geldiğini anlattı.

Bunun üzerine Genç Çiftçi Projesi'ne başvurduklarını aktaran Yakın, "Köye yerleşip aldığımız 6 büyükbaş hayvan sayısını, 3 yıl sonra 15'e çıkardık. Şimdiki amacım hayvan sayısını artırıp bizlere güvenip destek olanları mahçup etmemek. Cumhurbaşkanımızın projeleri çok güzel, destekleri çok güzel, köye geldiğim için çok mutluyum. Cumhurbaşkanımızın kadınlara verdiği değer çok büyük ona olan sevgimizi anlatamam. Şimdi kendi işimizi kurup, işimizin patronu olduk. Cumhurbaşkanımız bizlere örnek oluyorsa bizler de ona gereken desteği verip başarılı işlere imza atmamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Öksüz, ziyaretin ardından Songül Yakın'a 10 çuval hayvansal yem hediye etti.

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