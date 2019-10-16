Kadın girişimci köyüne dönerek işinin patronu oldu

Genç Çiftçi Projesi'yle İstanbul'dan köyüne dönen 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Songül Yakın, aldığı hibe desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kurarak kendi işinin patronu oldu.

İstanbul'da şehir hayatının zorluklarından dolayı köyüne geri dönmek isteyen Songül Yakın, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Devletten proje ile hibe desteği alan kadın girişimci, doğup büyüdüğü Yalçınlar köyünde kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğiyle çevresindeki hemcinslerine de örnek oldu.

Kentin örnek kadın çiftçisi olan Yakın'ı ve ailesini ziyaret eden Kars Valisi Türker Öksüz, elde ettiği başarıdan ötürü başarılı kadını tebrik etti.

- "Projeden faydalananların yüzde 69'u kadın"

Türker Öksüz, burada yaptığı konuşmada, Yakın'ın girişimleriyle köydeki kadınlara örnek olduğunu söyledi.

Kars'ta başarılı köy kadınlarının bulunduğunu ifade eden Öksüz, şunları dile getirdi:

"Projelerden faydalananların yüzde 69'u kadın çiftçiler. Bu oranın kadınlarda yüksek olması daha çok sevindirici. Bu destekleri veremeye devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşımız köyüne geri dönsün, köyünde üretim yapsın. Vatandaşlar üretim yapıyorsa çiftçimize, hayvancılık yapıyorsa hayvansal destekler, bitkisel üretim yapıyorsa bitkisel üretim desteği ile onlara arka çıkacağız. Songül kardeşimiz burada yaptığı başarıyla örnek teşkil etti benzeri projelere desteklerimiz devam edecek."