HABER

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 17:35 | Son Güncelleme

Daha önce de benzer itiraflarla gündeme gelen Beyaz TV'deki 'Hayatta Her Şey Var' programındaki sözler sosyal medyayı salladı. Canlı yayına bağlanan kadın "Ben cinsel ilişkiye girmek istiyorum ama kocam beni istemiyor" diye isyan etti

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan kadın izleyicinin kayınvalidesi hakkındaki itirafları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşırttı.

'KAYINVALİDEM BENDEN HOŞLANMIYOR'

25 yaşında olduğunu ve ismini vermek istemediğini belirten kadın izleyici, evlendiği günden beri kayınvalidesinin kendisinden hoşlanmadığını ifade etti. İtiraflarına devam eden kadın izleyici, açıklamalarının devamında "Kocamla 4 yıllık evliliğimiz boyunca cinsel ilişki problemimiz var. Ben cinsel ilişkiye girmek istiyorum ama kocam beni istemiyor. Kendisine de söylüyorum bunu ama problemi olduğunu bir türlü kabul etmiyor" dedi.

İLGİNÇ İDDİA

Sık sık bu tarz itiraflarla gündeme gelen programda yaşananların kurgu olduğu yönünde iddialar var.

PARTNERBu balık avlama yöntemi şaşkına çevirdiBu balık avlama yöntemi şaşkına çevirdi
Eşini toprağa verdi, döndüğünde evinin yandığını gördüEşini toprağa verdi, döndüğünde evinin yandığını gördü
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilişki Beyaz TV hayatta her şey var

En Çok Okunan Haberler

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı Naz Çekem konuştu

Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı Naz Çekem konuştu

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı

Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı

12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Görümcesinin kocasıyla kaçtı

Görümcesinin kocasıyla kaçtı

Lüks villaya baskın! Polis bu halde yakaladı

Lüks villaya baskın! Polis bu halde yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.