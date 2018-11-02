Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan kadın izleyicinin kayınvalidesi hakkındaki itirafları hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşırttı.
'KAYINVALİDEM BENDEN HOŞLANMIYOR'
25 yaşında olduğunu ve ismini vermek istemediğini belirten kadın izleyici, evlendiği günden beri kayınvalidesinin kendisinden hoşlanmadığını ifade etti. İtiraflarına devam eden kadın izleyici, açıklamalarının devamında "Kocamla 4 yıllık evliliğimiz boyunca cinsel ilişki problemimiz var. Ben cinsel ilişkiye girmek istiyorum ama kocam beni istemiyor. Kendisine de söylüyorum bunu ama problemi olduğunu bir türlü kabul etmiyor" dedi.
İLGİNÇ İDDİA
Sık sık bu tarz itiraflarla gündeme gelen programda yaşananların kurgu olduğu yönünde iddialar var.
ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı
12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'
Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok
Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi
Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma
İlk kez görüldü, birkaç gün içerisinde öldürüyor!
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi
AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!
NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum