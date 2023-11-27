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Kadına yönelik şiddetle mücadele konulu genelgedeki o ifade gündem olmuştu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama: 'Herhangi bir değişiklik yapılmadı'

27.11.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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25 Kasım'da Resmi Gazete'de 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konulu bir genelge yayımlanmıştı. Genelgede “Kanıta dayalı politikaların geliştirilmesi" ifadesine tepkiler gelirken, “Kadının beyanı esastır” ilkesine aykırı olduğu aktarılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada genelge ile 6284 sayılı Kanun'da herhangi bir değişiklik yapılmadığına işaret edildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konulu genelgedeki o ifade gündem olmuştu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama: 'Herhangi bir değişiklik yapılmadı'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Cumhurbaşkanlığı tarafından 'kadına yönelik şiddetle mücadele' konulu 2023/16 sayılı genelge yayımlandığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"HASSAS KRİTERLERİ VURGULAMAYA YÖNELİKTİR"

"Bu genelge, 4'üncü Ulusal Eylem Planı kapsamında kadına yönelik şiddet konusunda ilgili mevzuata bağlı olarak bugüne kadar yapılan faaliyetlere dikkat çekmek, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunun koordineli ve eşgüdümlü çalışabilmesini sağlamak ve yol haritasını belirlemek amacıyla çıkarılmıştır. Bahsi geçen genelgede kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla toplam 17 tedbirin hatırlatılması gerekli görülmüştür. 6 numaralı tedbirde yer alan 'Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında kanıta dayalı politikaların geliştirilmesine temel oluşturacak ve uluslararası standartlarda istatistik üretilmesine imkan sağlayacak verilerin elde edilmesi amacıyla nüfus temelli saha araştırmaları gerçekleştirilecektir' ibaresinin bazı yayın organları tarafından çarpıtıldığı görülmektedir. Aksine söz konusu ifade kadına yönelik şiddetle mücadelede bilimsel temelli verilerin toplanmasında gözetilmesi gereken hassas kriterleri vurgulamaya yöneliktir."

"HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADI"

İlgili genelge ile 6284 sayılı Kanun'da herhangi bir değişiklik yapılmadığına işaret edilerek, "Böyle bir şey normlar hiyerarşisi kapsamında hukuken de mümkün değildir. 6284 sayılı Kanun ile şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kadın, çocuk ve tüm aile bireylerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler alınmakta olup, şiddet vakalarına dair cezalandırma Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Söz konusu genelge hakkında kamuoyunu yanıltmak amacıyla ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ortaya atılan her yeni adımı karalamaya yönelik bu tür dezenformasyonların bu mücadeleye zarar verdiği akıllardan çıkarılmamalıdır. Bu tür art niyetli karalamaların siyaset üstü bir mesele olarak ele aldığımız kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızın etkisini azaltmasına izin vermeyeceğimizi, aksine faaliyetlerimize istikrarlı bir şekilde devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete kadına şiddet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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