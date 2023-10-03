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Kadınlar birbirine girdi, kafede ortalık karıştı!

03.10.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Bolu'da kafede kadınlar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa birbirine giren kadınların kavgası kameraya yansıdı. Kavga eden kadınları kafede oturan diğer müşteriler ayırmaya çalıştı. İşte o görüntüler...

Olay, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan kadınlar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirlerine saldıran kadınların kavgası vatandaş kamerasına yansıdı.

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Kafe dışına taşan kavgaya erkek müşterilerin de karıştığı görüldü. Bir kişinin kadına vurması kavgayı daha da alevlendirdi. Kavgaya karışan kadınlardan biri aldığı darbeyle dengesini kaybederek kafe merdivenlerinden aşağıya düştü.

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Kafede bulunan müşteriler kavga eden kadınların arasına girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Güçlükle sakinleştirilen kadınlar daha sonra kafeden ayrıldı.

İHA

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Bolu kavga kafe

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