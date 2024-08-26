HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kadınlarda apandisit belirtileri nelerdir? Kadınlarda apandisit ağrısı nereye vurur?

Kadınlarda apandisit belirtileri nelerdir? Kadınlarda apandisit ağrısı nereye vurur?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.08.2024 18:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apandisit belirtileri, başlangıç aşamasında sıkça gaz sıkışması ve çeşitli diğer durumlarla karıştırılabilir. Ancak, hastalığın ilerlemesiyle birlikte belirgin ayırt edici semptomlar ortaya çıkar. Bu nedenle, apandisit ile ilgili olabilecek işaretlerin tanınması, erken müdahale ve hızlı hareket etme açısından büyük önem taşır. Bu semptomların bilinmesi, durumu daha etkili bir şekilde yönetmeye ve gerekli tedbirleri zamanında alarak komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.

Kadınlarda apandisit belirtileri nelerdir? Kadınlarda apandisit ağrısı nereye vurur?

Vücudumuzun sağ tarafında, kasığın biraz üzerinde, yaklaşık bir parmak uzunluğunda bir uzantı olan apandisit, her yaşta ortaya çıkabilir, ancak genellikle 10 ila 30 yaşları arasında görülür. Erkeklerde apandisit vakaları kadınlara göre daha sık rastlanır. Kadınlarda apandisit, karnın sağ alt kısmında bulunur ve yetişkinlerde 9 ila 35 cm arasında değişen boyutlarda küçük bir kese şeklindedir. Kadınlarda apandisit riski genellikle %6 ile %9 arasında değişir. Bu yaygın ama ciddi sağlık sorunu, genellikle acil müdahale gerektiren bir durumdur. Apandisit, hızlı ve etkili bir tedavi gerektiren bir problem olduğundan, erken teşhis ve müdahale büyük önem taşır.

Kadınlarda apandisit belirtileri nelerdir?

Kadınlarda apandisit belirtileri şu şekildedir:

  • Karnın sağ alt kısmına el ile baskı yapıldığında bıçak saplanması hissiyle karakterize olan şiddetli ağrı; bu ağrı zamanla artar.
  • Mide bulantısının eşlik ettiği kusma
  • İştahsızlık, dilde ve ağızda kuruluk
  • Yüksek ateş
  • Göbek ve çevresinde ağrı
  • Kabızlık, ishal veya sindirim zorlukları
  • Hızlı kalp atışı
  • Dışkıda zorlanma, ağrı ve gaz çıkarmada güçlük

Hamile kadınlarda apandisit ağrısı genellikle karın arka ve yan bölgelerinde hissedilir. Kusma, iştahsızlık ve bulantı gibi belirtiler apandisit tanısını koymakta yardımcı olabilir.

Kadınlarda apandisit ağrısı nereye vurur?

Apandisit ağrısı, sıklıkla gaz sancısı veya adet kramplarıyla karıştırılabilir. Ancak apandisit ağrısı, genellikle daha yoğun ve şiddetli bir karaktere sahiptir ve birkaç gün süren devamlı bir rahatsızlık yaratır. Bu ağrı, diğer rahatsızlıklarla karşılaştırıldığında belirgin bir süreklilik ve yoğunluk gösterir.

Evde apandisit testi yapılabilir. Evde apandisit ağrısını değerlendirmek için, karın ağrısı yaşadığınızda parmak uçlarınızda yükselerek deneme yapabilirsiniz. Bu pozisyonda ağrınızın şiddetlenmesi, apandisit belirtisi olabileceğini gösterir. Ayrıca, karın bölgesinde oluşan sancı benzeri ağrılar, parmakla sağ karın kısmına baskı uygulandığında daha da artabilir. Kusma, mide bulantısı, yüksek ateş ve iştahsızlık gibi belirtiler de apandisit olasılığını güçlendirebilir.

Apandisit tedavisi nasıl yapılır?

Apandisit tedavisinin temel yöntemi cerrahidir. Apandisit ameliyatında, apandisit tamamen çıkarılır. Bu işlem, açık veya kapalı yöntemlerle, yani laparoskopik olarak gerçekleştirilebilir. Günümüzde, genellikle 5-10 mm'lik küçük kesilerle yapılan laparoskopik yöntem tercih edilir; yalnızca özel durumlar veya komplikasyonlar söz konusu olduğunda açık ameliyat uygulanır.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
apandisit belirtileri
En Çok Okunan Haberler
Eve hortum sokup 10 gün suyla doldurdular! Akrabası fark etti

Eve hortum sokup 10 gün suyla doldurdular! Akrabası fark etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken 'Atatürk' mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken 'Atatürk' mesajı!

Eleme sonrası yaşananlar tepki çekti! "Ayıp ettiler"

Eleme sonrası yaşananlar tepki çekti! "Ayıp ettiler"

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Trafiğe çıkmak için artık zorunlu!

8 milyon araç sahibini ilgilendiriyor: Trafiğe çıkmak için artık zorunlu!

'Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu?' Plastik sandalye krizi!

'Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu?' Plastik sandalye krizi!

Rusya'da 11 Eylül'ü hatırlatan saldırı! 37 katlı binaya daldı

Rusya'da 11 Eylül'ü hatırlatan saldırı! 37 katlı binaya daldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En sevilen outdoor markalarında kaçırılmayacak indirimler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.