Kadınlarda apandisit belirtileri nelerdir? Kadınlarda apandisit ağrısı nereye vurur?

Vücudumuzun sağ tarafında, kasığın biraz üzerinde, yaklaşık bir parmak uzunluğunda bir uzantı olan apandisit, her yaşta ortaya çıkabilir, ancak genellikle 10 ila 30 yaşları arasında görülür. Erkeklerde apandisit vakaları kadınlara göre daha sık rastlanır. Kadınlarda apandisit, karnın sağ alt kısmında bulunur ve yetişkinlerde 9 ila 35 cm arasında değişen boyutlarda küçük bir kese şeklindedir. Kadınlarda apandisit riski genellikle %6 ile %9 arasında değişir. Bu yaygın ama ciddi sağlık sorunu, genellikle acil müdahale gerektiren bir durumdur. Apandisit, hızlı ve etkili bir tedavi gerektiren bir problem olduğundan, erken teşhis ve müdahale büyük önem taşır.

Kadınlarda apandisit belirtileri nelerdir?

Kadınlarda apandisit belirtileri şu şekildedir:

Karnın sağ alt kısmına el ile baskı yapıldığında bıçak saplanması hissiyle karakterize olan şiddetli ağrı; bu ağrı zamanla artar.

Mide bulantısının eşlik ettiği kusma

İştahsızlık, dilde ve ağızda kuruluk

Yüksek ateş

Göbek ve çevresinde ağrı

Kabızlık, ishal veya sindirim zorlukları

Hızlı kalp atışı

Dışkıda zorlanma, ağrı ve gaz çıkarmada güçlük

Hamile kadınlarda apandisit ağrısı genellikle karın arka ve yan bölgelerinde hissedilir. Kusma, iştahsızlık ve bulantı gibi belirtiler apandisit tanısını koymakta yardımcı olabilir.

Kadınlarda apandisit ağrısı nereye vurur?

Apandisit ağrısı, sıklıkla gaz sancısı veya adet kramplarıyla karıştırılabilir. Ancak apandisit ağrısı, genellikle daha yoğun ve şiddetli bir karaktere sahiptir ve birkaç gün süren devamlı bir rahatsızlık yaratır. Bu ağrı, diğer rahatsızlıklarla karşılaştırıldığında belirgin bir süreklilik ve yoğunluk gösterir.

Evde apandisit testi yapılabilir. Evde apandisit ağrısını değerlendirmek için, karın ağrısı yaşadığınızda parmak uçlarınızda yükselerek deneme yapabilirsiniz. Bu pozisyonda ağrınızın şiddetlenmesi, apandisit belirtisi olabileceğini gösterir. Ayrıca, karın bölgesinde oluşan sancı benzeri ağrılar, parmakla sağ karın kısmına baskı uygulandığında daha da artabilir. Kusma, mide bulantısı, yüksek ateş ve iştahsızlık gibi belirtiler de apandisit olasılığını güçlendirebilir.

Apandisit tedavisi nasıl yapılır?

Apandisit tedavisinin temel yöntemi cerrahidir. Apandisit ameliyatında, apandisit tamamen çıkarılır. Bu işlem, açık veya kapalı yöntemlerle, yani laparoskopik olarak gerçekleştirilebilir. Günümüzde, genellikle 5-10 mm'lik küçük kesilerle yapılan laparoskopik yöntem tercih edilir; yalnızca özel durumlar veya komplikasyonlar söz konusu olduğunda açık ameliyat uygulanır.