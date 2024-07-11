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Kadınların fotoğraflarını çekip katolog yapmışlar! 'Piyon' operasyonunda ortaya çıktı: İnternetten seçip taksiyle çağırıyorlarmış

11.07.2024 10:28
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Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonundaki detaylar dikkat çekti. Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu mağdur 24 kadın ise ifadelerinin ardından sınır dışı edilirken; şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturarak, internet sitelerinde yayınladığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şebek üyelerinin geceliği 5 ila 6 bin TL'ye kadınlara müşteri bulduğu ve seçilen kadınları da taksiyle buluşma noktasına gönderdiği belirlendi.

Kadınların fotoğraflarını çekip katolog yapmışlar! 'Piyon' operasyonunda ortaya çıktı: İnternetten seçip taksiyle çağırıyorlarmış

Konya'da polisin, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şüphelilere yönelik düzenlediği ‘Piyon’ adı verilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu mağdur 24 kadın ise ifadelerinin ardından sınır dışı edildi. Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturarak, internet sitelerinde yayınlayıp, geceliği 5 ila 6 bin TL’ye müşteri bulduğu, seçilen kadınları da taksiyle buluşma noktasına gönderdiği belirlendi. İşte detaylar...

3 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şebekeyi tespit etti. Çalışma başlatan polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 'Piyon' adını verdiği operasyon düzenlendi.

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34 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

1'i Kayseri'de olmak üzere daha önce belirlenen 34 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda C.U., M.A.D., O.Ç., A.K.,U.B., K.Ç., Ş.B. ve S.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 av tüfeği, 50 uyuşturucu hap, 25 bin 660 dolar, 95 bin 205 TL, 70 bin Özbekistan somu ile altın küpe ve bileklik ele geçirildi.

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KADINLARIN FOTOĞRAFLARI ÇEKİP KATALOG OLUŞTURMUŞLAR

Operasyon kapsamında Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu mağdur 24 kadınının da ifadesine başvuruldu. Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturarak, internet sitelerinde yayınlayıp, geceliği 5 ila 6 bin TL’ye müşteri bulduğu, seçilen kadınları da taksiyle buluşma noktasına gönderdiği belirlendi.
Mağdur 24 kadın ifadelerinin ardından sınır dışı edildi.

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Şüphelilerden C.U., M.A.D., O.Ç., A.K. ve U.B tutuklandı, K.Ç., Ş.B. ve S.U. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya fuhuş
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