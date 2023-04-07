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Kadir Ezildi'den su faturanızı düşürecek etkili tasarruf tüyoları

07.04.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Ezildi yaptığı programlarda temizliği olan tutkusu ve eğlenceli kişiliği ile dikkat çekiyor. Programlarında kendi hayatında da kullandığı temizlik ve tasarruf tüyolarını paylaşan Ezildi, her hafta halı yıkamasına rağmen evinde yaptığı su tasarrufu yöntemlerini paylaştı.

Kadir Ezildi'den su faturanızı düşürecek etkili tasarruf tüyoları

Su faturasını düşürmek için çeşitli tüyolar aranıyor. Özellikle yapılan detaylı temizliklerde oldukça fazla su harcanıyor. Bahar ve bayram temizlikleri yaklaşırken su faturanızı düşürecek yöntemler arıyorsanız Kadir Ezildi'nin kendi evinde uyguladığı ilginç tasarruf tüyolarına şans verebilirsiniz.

ÇEŞMEDEN AKAN SUYU BİRİKTİRİYOR

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kadir Ezildi, çok su kullanıyor gibi göründüğünün yanlış olduğunu söyledi. Akşam'da yer alan haberde suyu evin içinde devir daim yaptığının altını çizen Kadir Ezildi, duşa girdiğinde çeşmeden sıcak su akana kadar kovada biriken suyu ev temizliğinde değerlendirdiğini söyledi.

KALAN SULARI DEĞERLENDİRİYOR

Kurutma sırasında çamaşır makinesindeki suyla evi silen Ezildi, çaydanlıkta kalan suyla ile bulaşıkları yıkadığını açıkladı.

BİRİKEN SULARLA HALILARINI YIKIYOR

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Bunun yanı sıra suyu kullandıkça çeşmeyi açtığını kalan her suyu bir diğer temizlik yönteminde değerlendirdiğinin altını çizdi. Biriken her suyuyla da haftada bir yıkadığı halılarının ilk ıslamasını yaptığını söyledi.

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