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  4. Kafa karıştıran açıklama: Düzgün takılırsa bir tane yeter

Kafa karıştıran açıklama: Düzgün takılırsa bir tane yeter

17.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Kafa karıştıran açıklama: Düzgün takılırsa bir tane yeter

Koronadan korunmak için yapılan son tavsiyelerden biri çift maske kullanımı. Norveç vatandaşlarına çift maske kullanımının zorunlu olmadığı tavsiyesinde bulundu. Düzgün kullanıldığı sürece tek maskenin yeterli olabileceği ifade edildi. Ayrıca çift maske kullanımının daha fazla yüzle temasla sonuçlanabileceğine dikkat çekildi.

Son dönemlerde Covid-19'a karşı daha iyi koruma için çift maske önerileri yapılıyor. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü ise maska konusundaki tavsiyelerini güncelledi.

Çift maskeyi değerlendirmeye alan kurum kararını açıkladı. Enstitünün sayfasında düzgün kullanıldığı sürece tek maskenin yeterli olacağı belirtildi.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci yakın zamanda yaptığı açıklamasında çift maskenin ortak akıl kararı olduğunu savunmuştu.

NEFES ALMAK ZORLAŞIYOR

Norveç'teki internet sitesinde yer alan bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi; Bazı çalışmalar yüz korumanın cerrahi maske üzerine bez maske kullanımıyla artırılabileceğini ortaya koymuştur. Eğer maskenizi tavsiye edilen şekilde kullanırsanız iki maske kullanmanız gerekmez. Eğer iki maske kullanmak isterseniz bunları doğru bir şekilde taktığınızdan emin olun. Ayrıca iki maskeyle nefes almanız daha zor olacaktır.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü danışmanlarından Mette Fagernes ise maske kullanımında düzgün kullanımın önemine işaret etti. Fagernes, "Maskeler düzgün kullanıldığında birçok insan için yararlı olacaktır. Piyasadaki bazı maskeler yüze tamamen oturmuyor. Bu nedenle eğer maske suratınıza tam oturmuyorsa lastik kısmına bir düğüm atılmasını öneriyoruz" dedi.

YÜZLE TEMASI ARTIRABİLİR

Fagernes ayrıca iki ayrı maskenin kontrolünün zor olabileceğine işaret etti. İki ayrı maskenin sürekli düzgün durmasını sağlamaya çalışan insanların bu nedenle daha fazla suratlarına dokunabileceği belirtildi.

KORUMANIN ARTIĞI AÇIKLANMIŞTI

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre çift maske kullanımı daha fazla koruma sağlıyor. Cerrahi maske üzerine bez maske kullanımıyla havadaki zararlı parçacıkların engellenme oranının yüzde 90'a yükseldiği belirtilmişti. Araştırmada düğüm atılmamış cerrahi maskelerin yüzde 42, bez maskelerin ise yüzde 44.3 koruma sağladığı belirtilmişti.

Nüfusu 5.4 milyon olan Norveç'te şimdiye kadar 67 binden koronavirüs vakası tespit edildi. İskandinavya ülkesinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 600'ün altında. Norveç nüfusa oranla vaka sayısında ilk yüzde bulunmuyor.

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