Kafa karıştıran açıklama: Düzgün takılırsa bir tane yeter

Son dönemlerde Covid-19'a karşı daha iyi koruma için çift maske önerileri yapılıyor. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü ise maska konusundaki tavsiyelerini güncelledi.

Çift maskeyi değerlendirmeye alan kurum kararını açıkladı. Enstitünün sayfasında düzgün kullanıldığı sürece tek maskenin yeterli olacağı belirtildi.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci yakın zamanda yaptığı açıklamasında çift maskenin ortak akıl kararı olduğunu savunmuştu.

NEFES ALMAK ZORLAŞIYOR

Norveç'teki internet sitesinde yer alan bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi; Bazı çalışmalar yüz korumanın cerrahi maske üzerine bez maske kullanımıyla artırılabileceğini ortaya koymuştur. Eğer maskenizi tavsiye edilen şekilde kullanırsanız iki maske kullanmanız gerekmez. Eğer iki maske kullanmak isterseniz bunları doğru bir şekilde taktığınızdan emin olun. Ayrıca iki maskeyle nefes almanız daha zor olacaktır.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü danışmanlarından Mette Fagernes ise maske kullanımında düzgün kullanımın önemine işaret etti. Fagernes, "Maskeler düzgün kullanıldığında birçok insan için yararlı olacaktır. Piyasadaki bazı maskeler yüze tamamen oturmuyor. Bu nedenle eğer maske suratınıza tam oturmuyorsa lastik kısmına bir düğüm atılmasını öneriyoruz" dedi.