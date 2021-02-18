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Kafe ve restoranlarda hangi önlemler alınacak? TSE kriterleri belirledi

18.02.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Kafe ve restoranlarda hangi önlemler alınacak? TSE kriterleri belirledi

Mart ayı itibariyle kademeli normalleşmenin başlayacağı açıklandı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), restoran ve kafelerde hangi önlemlerin alınabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunarak normalleşmenin mart ayı itibarıyla kademeli olarak gerçekleşeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran ve kafelerle ilgili olarak ise yol haritasının önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.

Bu gelişmenin sonrasında restoran ve kafelerde hangi önlemlerin alınabileceği merak konusu oldu. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kademeli normalleşme kapsamında restoran ve kafelerde alınabilecek önlemleri açıkladı.

İşte TSE'nin açıkladığı önlemler:

Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak.

Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek.

Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.

Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak.

Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.

Her masada hijyen ürünleri olacak.

Masalar her müşteriden sonra temizlenecek.

Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.

Kaynak: TRT Haber


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