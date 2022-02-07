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  4. Kafelerde ücretli ısıtıcı dönemi mi? Elektrik faturaları sonrası paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyada gündem yarattı

Kafelerde ücretli ısıtıcı dönemi mi? Elektrik faturaları sonrası paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyada gündem yarattı

07.02.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarındaki artışla birlikte bazı kafelerin ısıtıcalara saatlik ücret koymaya başladığı iddia edildi. Bir kafede çekilen ve saati 3.99 TL olarak yer aldığı görülen ısıtıcının fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Nerede çekildiği belli olmayan görüntüyle ilgili adeta yorum yağdı.

Kafelerde ücretli ısıtıcı dönemi mi? Elektrik faturaları sonrası paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyada gündem yarattı

Elektrik faturalarının yüksekliği karşısında esnaf ne yapacağını şaşırdı. Art arda gelen elektrik zamları sonrası gelen elektrik faturaları âdeta vatandaşları isyan ettirdi. Geçen aya göre ortalama yüzde 50 fazla gelen faturalara karşı, herkes bir şekilde elektrik harcamasını kısmaya çalışırken ilginç bir görüntü sosyal medyada olay oldu.

KAFELERDE ISITICILARDAN SAATLİK ÜCRET Mİ ALINIYOR?

Elektrik zammı sonrası bazı kafelerde ısıtıcılara saatlik ücret konulmaya başlandığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN FOTOĞRAF KARESİ

Sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğraf karesinde kafedeki bir ısıtıcıda ücret tarifesi olduğu görüldü.

ISITICININ SAATLİK ÜCRETİ 3.99 TL

Nerede çekildiği belli olmayan fotoğraf karesinde açılış ücretinin 2.99 TL, bir saatlik ücretin ise 3.99 TL olduğu görüldü.

Söz konusu fotoğrafın altına adeta yorum yağdı.

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