Kafelerde ücretli ısıtıcı dönemi mi? Elektrik faturaları sonrası paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyada gündem yarattı

Elektrik faturalarının yüksekliği karşısında esnaf ne yapacağını şaşırdı. Art arda gelen elektrik zamları sonrası gelen elektrik faturaları âdeta vatandaşları isyan ettirdi. Geçen aya göre ortalama yüzde 50 fazla gelen faturalara karşı, herkes bir şekilde elektrik harcamasını kısmaya çalışırken ilginç bir görüntü sosyal medyada olay oldu.

KAFELERDE ISITICILARDAN SAATLİK ÜCRET Mİ ALINIYOR?

Elektrik zammı sonrası bazı kafelerde ısıtıcılara saatlik ücret konulmaya başlandığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN FOTOĞRAF KARESİ

Sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğraf karesinde kafedeki bir ısıtıcıda ücret tarifesi olduğu görüldü.

ISITICININ SAATLİK ÜCRETİ 3.99 TL

Nerede çekildiği belli olmayan fotoğraf karesinde açılış ücretinin 2.99 TL, bir saatlik ücretin ise 3.99 TL olduğu görüldü.

Söz konusu fotoğrafın altına adeta yorum yağdı.

